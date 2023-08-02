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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】瑞士跑鞋On最新Cloudstratus 3 輕鬆舒適跑出最佳長課

名人薈萃 19:04 2023/08/02

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講到跑鞋及山鞋品牌，相信大家都會即時想起好幾個N、A、S及H字頭的品牌，或可能對瑞士On跑鞋感到陌生。前世界網球冠軍費達拿在2019年宣佈入股及以合作伙伴身份加入On，並推出以其名字的系列網球鞋，大眾隨即加倍留意此品牌究竟有何來頭。

費達拿入股On成為一時佳話，其系列網球鞋亦大受歡迎。（圖片來源：On Running Taiwan facebook專頁）

瑞士網球球星費達拿在入股On前已經常穿上On運動鞋，而On創辦人Olivier Bernhard亦指公司上下不少是費達拿粉絲，雙方合作自然是一拍即合。（圖片來源：On facebook專頁）

最近小弟試穿On的新一代緩震訓練跑鞋 Cloudstratus 3，這雙跑鞋配有升級雙層CloudTec 鞋底，進一步為長距離訓練加倍緩震，從上腳到長跑途中，無論上斜落斜都能提供舒適保護，感覺與一般大家所穿的大路牌子有明顯不同。

早前試穿On Cloudstratus 3在藍田澳景路跑斜路，回彈腳感令上斜落斜感覺更為舒適。

事實上On於2017年推出Cloudstratus系到，到2021年推出第二代，全新的Cloudstratus 3帶來更強緩震及更環保的體驗。

Cloudstratus 3配備Helion Superfoam超級泡棉雙層雲模中底，提供更顯著的緩震回彈腳感，加上升級優化的Speedboard速度板，以尼龍混紡物料打造，提供更出色的能量回饋及緩震性能，採用加強版本的橡膠鞋底，即使遇著下雨天氣，仍能在濕滑路面提供更出色的抓地及耐磨能力。Cloudstratus 3採用加厚的泡沫鞋身及加強中足支撐，穿上更舒服，同時提供更佳保護。網眼鞋面採用100%循環再用材料打造，而整對鞋循環再造物料使用率達23%，較上一代的20%更高，更為環保。

On Cloudstratus 3配備加強版本橡膠鞋底，在濕滑路面具有出色的抓地及耐磨表現。

Cloudstratus系列定位為5公里到全馬路跑，都能提供出色緩衝的高性能跑鞋，今次On在Cloudstratus 3上再提升另一層次，帶來更強推進力，以及顯著提升的軟彈緩震腳感，進一步提升舒適體驗。除了比賽，亦十分適合在日常訓練使用，可謂全能跑鞋之一，因此想找一對中長距離或休閒跑的跑鞋，Cloudstratus 3無疑是其中一個好選擇。

On Cloudstratus 3除了灰色百搭顏色外，還有橙白色款，夠醒神。

瑞士跑鞋品牌On成立於2010年，總部位於蘇黎世，全球設有八個辦事處，與Nike及Adidas全球幾萬名員工相比規模當然有所不及，然而在瑞士跑鞋市場佔有率已達四成，在當地排名第一，在美國及奧地利亦位居第三位置。

On的品牌故事源於瑞士阿爾卑斯山，前三項鐵人世界冠軍Olivier Bernhard想要打造一款革新的跑鞋，其後朋友Caspar Coppetti 及 David Allemann在2010年加入，將專業跑步經驗與瑞士精工結合，將創意變為現實，在雲端奔跑 (Run on clouds)—「柔軟落地、強大推進力」的體驗亦由此誕生。On運動鞋在瑞士設計，帶來最先進技術，而On在2010年1月成立後，短短一個月多就得到全球最大運動企業創業平台的ISPO 創新金獎，現在On跑鞋已可在全球60個國家或地區，逾8700間店舖有售。

Olivier Bernhard、 Caspar Coppetti 及 David Allemann三人創辦On跑步品牌。（圖片來源：On facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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