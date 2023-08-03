Taylor Swift豪派近4.3億獎金 答謝演唱會全體工作人員

美國樂壇天后Taylor Swift的美國巡迴演唱會《Era's Tour》如火如荼，Taylor據報向演唱會全體工作人員合共派發5,500萬美元（約4.3億港元）獎金，以答謝工作人員連日來的付出和辛勞。

UNO聘「首席玩家」宣傳新遊戲 月薪近14萬 【下一頁】

【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批 【下一頁】

外媒《People》報道，Taylor最近以現金形式派發5,500萬美元獎金，給舞蹈員、音響技術人員和吊索工人等工作人員。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而且50名貨車司機連月來，為Taylor運送大量巡演設備到美國各地，更每人獲派10萬美元（約78萬港元）獎金。

Taylor今年3月展開全美巡演，門票銷售額已達10億美元（約78億港元），吸金力十分驚人。她8月底將前往墨西哥舉行演唱會，明年會前往歐洲、亞洲和澳洲巡演。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲