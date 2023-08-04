【內房銷售】萬科上月銷售按年挫35%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

▲ 【內房銷售】一文看清7月内房銷售（不斷更新）

內房銷售繼續疲弱，7月銷售按年、按月繼續下行。克而瑞數據顯示，百大內地房企7月實現銷售操盤金額3504.3億元（人民幣，下同），按月跌33.5%，按年跌33.1%，較6月按年跌28.1%擴大。克而瑞指出，7月下旬起當局頻繁釋放利好信號，若核心一二線能穩步落實局部鬆綁限購措施，整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，難現當年的V型反轉行情。

本文以一文形式綜合內房股7月銷售表現，以便讀者參閱。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 2023年7月 2023年1-7月 合約銷售

（億元人民幣） 按年變幅 合約銷售

（億元人民幣） 按年變幅 萬科 （02202） 220.5 -34.6% 2,259.8億元 -9.2% 碧桂園 （02007） 120.7 -59.9% / / 越秀地產 （00123） 84.73 +42.4% 921.01 +67.9% 美的置業 （03990） 40.7 -45.6% 446.3 -6.1%

萬科 （02202） 7月份公司實現合同銷售面積169.9萬平方米，合同銷售金額220.5億元，按年跌34.6%，首七個月公司累計實現合同銷售面積1,467.0萬平方米，合同銷售金額2,259.8億元，按年跌9.2%。

越秀地產 （00123） 7月實現合同銷售金額約為84.73億元，按年上升約42.4%，實現合同銷售面積約為21.02萬平方米，按年下降約2.4%。首七個月，公司累計合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約為921.01億元，按年上升約67.9%，累計合同銷售面積約為268.46 萬平方米，按年上升約34.7%。累計合同銷售金額約佔2023年合同銷售目標人民幣1,320 億元的69.8%。

碧桂園 （02007） 7月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約120.7億元，按年跌59.9%，歸屬本公司股東權益的合同銷售建築面積約158萬平方米，按年跌54.1%。

美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約446.3億元，按年跌6.06%；已售建築面積約354.7萬平方米，按年減少5.2%。以此推算，7月單月合同銷售金額為40.7億元，按年倒退45.6%；已售建築面積約34.1萬平方米，按年跌27.2%。

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記者：金融組