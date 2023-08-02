hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【內房銷售】美的置業上月銷售按年倒退46% 一文看清7月内房銷售（不斷更新）
股市 18:38 2023/08/02
內房銷售繼續疲弱，7月銷售按年、按月繼續下行。克而瑞數據顯示，百大內地房企7月實現銷售操盤金額3504.3億元（人民幣，下同），按月跌33.5%，按年跌33.1%，較6月按年跌28.1%擴大。
克而瑞指出，7月下旬起當局頻繁釋放利好信號，若核心一二線能穩步落實局部鬆綁限購措施，整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，難現當年的V型反轉行情。
|內房企業
|2023年7月
|2023年1-7月
|合約銷售
（億元人民幣）
|按年變幅
|合約銷售
（億元人民幣）
|按年變幅
|美的置業 （03990）
|40.7
|-45.6%
|446.3
|-6.1%
美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約446.3億元，按年跌6.06%；已售建築面積約354.7萬平方米，按年減少5.2%。以此推算，7月單月合同銷售金額為40.7億元，按年倒退45.6%；已售建築面積約34.1萬平方米，按年跌27.2%。
更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁
相關文章：
【內房銷售】深圳控股上月銷售升2.5倍 一文看清6月内房銷售（不斷更新）
【內房危機】中國部份地方據報收緊房企提取監管帳戶資金 確保「保交樓」
【內房危機】中國百大房企7月銷售按年按月齊跌逾3成 分析：銷售續弱恐危及國企內房
記者：金融組
看文章 ・ 賺取 ET Points