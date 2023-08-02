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【內房銷售】美的置業上月銷售按年倒退46%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

股市 18:38 2023/08/02

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【內房銷售】一文看清7月内房銷售（不斷更新）

內房銷售繼續疲弱，7月銷售按年、按月繼續下行。克而瑞數據顯示，百大內地房企7月實現銷售操盤金額3504.3億元（人民幣，下同），按月跌33.5%，按年跌33.1%，較6月按年跌28.1%擴大。

克而瑞指出，7月下旬起當局頻繁釋放利好信號，若核心一二線能穩步落實局部鬆綁限購措施，整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，難現當年的V型反轉行情。

內房企業2023年7月2023年1-7月
合約銷售
（億元人民幣）		按年變幅合約銷售
（億元人民幣）		按年變幅
美的置業  （03990） 40.7-45.6%446.3-6.1%

美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約446.3億元，按年跌6.06%；已售建築面積約354.7萬平方米，按年減少5.2%。以此推算，7月單月合同銷售金額為40.7億元，按年倒退45.6%；已售建築面積約34.1萬平方米，按年跌27.2%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

ET財智Talk
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記者：金融組

內地物業 銷售 港股 美的置業（03990）
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