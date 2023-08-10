【內房銷售】綠地香港上月銷售按年升8%　一文看清7月内房銷售（不斷更新）

▲ 【內房銷售】一文看清7月内房銷售（不斷更新）

內房銷售繼續疲弱，7月銷售按年、按月繼續下行。克而瑞數據顯示，百大內地房企7月實現銷售操盤金額3504.3億元（人民幣，下同），按月跌33.5%，按年跌33.1%，較6月按年跌28.1%擴大。克而瑞指出，7月下旬起當局頻繁釋放利好信號，若核心一二線能穩步落實局部鬆綁限購措施，整體新房成交規模有望止跌企穩，但基於當前購買力乏力的事實，難現當年的V型反轉行情。

本文以一文形式綜合內房股7月銷售表現，以便讀者參閱。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 2023年7月 2023年1-7月 合約銷售

（億元人民幣） 按年變幅 合約銷售

（億元人民幣） 按年變幅 萬科 （02202） 220.5 -34.6% 2,259.8億元 -9.2% 碧桂園 （02007） 120.7 -59.9% / / 越秀地產 （00123） 84.73 +42.4% 921.01 +67.9% 融創中國 （01918） 51.2 -53.6% 572.6 -53.8% 旭輝 （00884） 47 -70.8% 466.4 -41.1% 美的置業 （03990） 40.7 -45.6% 446.3 -6.1% 遠洋集團 （03377） 24.9 -72.3% 381.5 -26.6% 雅居樂 （03383） 22.7 -54.7% 305 -31.4% 寶龍地產 （01238） 20.3 -36.7% 196.4 -25.7% 合景泰富 （01813） 11.3 -76.3% 202 -34.8% 綠地香港 （00337） ／ ／ 97.7 +8%

綠地香港 （00337） 首7個月合約銷售約97.71億元，按年升8%，已售合約總建築面積則為約83萬平方米。

旭輝 （00884） 七月，公司錄得（i）合同銷售（連合營企業及聯營公司的合同銷售）金額約47億元，按年大減70.8%，合同銷售面積約363,600平方米，（ii）合同銷售均價每平方米約14,500元，及（iii）公司股東權益應佔合同銷售金額約25.4億元。首七個月，累計合同銷售（連合營企業及聯營公司的合同銷售）金額約466.4億元，按年跌41.1%，合同銷售面積約3,259,400平方米，（ii）合同銷售均價每平方米約15,200元，及（iii）公司股東權益應佔合同銷售金額約242.3億元。

遠洋集團 （03377） 7月協議銷售為24.9億元，協議銷售樓面面積約為24.7萬平方米，按年跌72.3%，協議銷售均價為每平方米約10100元。首7個月累計協議銷售額為約381.5億元，按年跌26.6%，協議銷售樓面面積為約300.8萬平方米，銷售均價為每平方米約12700元。

寶龍地產 （01238） 7月合約銷售額為20.31億元，按年跌36.7%，銷售面積為13.7萬平米。首7個月合約銷售為196.4億元，按年跌25.7%，銷售面積為127.3萬平方米。

雅居樂 （03383） 7月的預售金額合計為22.7億元，按年跌54.7%，而對應建築面積為15.2萬平方米；平均價為每平方米人民幣14,891元。截至2023年7月31日止七個月，集團連同集團合營公司及聯營公司以及雅居樂項目的預售金額合計為人民幣305億元，按年跌31.4%，而對應建築面積為204.3萬平方米；平均價為每平方米14,927元。

融創中國 （01918） 7月實現合同銷售金額約51.2億元，按年跌53.6%，合同銷售面積約40.6萬平方米，合同銷售均價每平方米約12,610元。截至2023年7月底，集團累計實現合同銷售金額約572.6億元，按年跌53.8%，累計合同銷售面積約424.3萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,500元。

合景泰富 （01813） 集團及其合營企業及聯營公司之預售額為11.3億元人民幣，與去年同期按年減少76.3%。集團及其合營企業及聯營公司之預售建築面積約為 65,000平方米，與去年同期相比減少70.7%。首七個月，集團累計預售額為202億元，按年跌34.8%。

萬科 （02202） 7月份公司實現合同銷售面積169.9萬平方米，合同銷售金額220.5億元，按年跌34.6%，首七個月公司累計實現合同銷售面積1,467.0萬平方米，合同銷售金額2,259.8億元，按年跌9.2%。

越秀地產 （00123） 7月實現合同銷售金額約為84.73億元，按年上升約42.4%，實現合同銷售面積約為21.02萬平方米，按年下降約2.4%。首七個月，公司累計合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約為921.01億元，按年上升約67.9%，累計合同銷售面積約為268.46 萬平方米，按年上升約34.7%。累計合同銷售金額約佔2023年合同銷售目標人民幣1,320 億元的69.8%。

碧桂園 （02007） 7月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約120.7億元，按年跌59.9%，歸屬本公司股東權益的合同銷售建築面積約158萬平方米，按年跌54.1%。

美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約446.3億元，按年跌6.06%；已售建築面積約354.7萬平方米，按年減少5.2%。以此推算，7月單月合同銷售金額為40.7億元，按年倒退45.6%；已售建築面積約34.1萬平方米，按年跌27.2%。

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記者：金融組