hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【大行報告︱內房】瑞銀下調全綫內房股目標價 狠削三股約6成兼予「沽售」評級（附表）
中央已發聲進一步支持房地產行業，但市場仍對房企流動性壓力及行業前景堪憂，瑞銀指，就算有政策支持，潛在市場仍可能會萎縮，開發商將需要重組土儲，並向商業地產運營商轉型。該行下削全綫內房股評級，其中，雅居樂 （03383） 下調達6成，新城發展 （01030） 及碧桂園 （02007） 則分別下調58%及56%，評級一舉跌至「沽售」。
瑞銀現時行業首選股為潤地 （01109） 及越秀地產 （00123） 。
內地房地產未有出現系統性風險，各城市出現明顯的分化、分化的環境令資本能力更佳的房企擁有良好的土儲，尤其是國企內房，但二手房放盤可能令民企的壓力更大，以及房地產中介商可能會受益於二手房交易上升。
瑞銀預計，中國2023至2030年的住宅需求為每年8.42億平方米，料今年新屋銷量為10億平方米。雖然目前系統性風險低，但認為二手放盤增加可能對開發商和建築活動產生負面影響。
因此，該行將今明兩年全國房地產銷售面積預測下調至按年跌10%，2025年則跌7%，而新屋動工料今明兩年分別跌27%及10%。由於停工項目重啟，預期今明兩年竣工量將分別增長9%和5%。另外，該行預期二手房成交額（GTV）將每年上升10%。
中央明確指出要支持房地產市場，瑞銀指，潛在政策轉變短綫將為行業帶來支持，包括以較低利率進行抵押貸款再融資以減少二套房供應、放寬一二綫城市的按揭及購房限制。不過，瑞銀相信，就算有政策支持，也不太可能改變現時股份及行業的走向，認為潛在市場可能會萎縮，開發商將需要重組土儲，並向商業地產運營商轉型。
|瑞銀下調內房股目標價
|股份
|目標價（變幅）
|評級
|雅居樂 （03383）
|2.5元 → 1元（-60%）
|中性 → 沽售
|新城發展 （01030）
|3.6元 → 1.5元（- 58%）
|買入 → 沽售
|碧桂園 （02007）
|2.7元 → 1.2元（-56%）
|中性 → 沽售
|中國金茂 （00817）
|2.3元 → 1.35元（-41%）
|買入 → 中性
|龍湖 （00960）
|25.7元 → 21元（-18%）
|中性
|中海外 （00688）
|21元 → 18.6元（-11%）
|中性
|越秀地產 （00123）
|13元 → 11.7元（-10%）
|買入
相關文章：
【內房危機】中國部份地方據報收緊房企提取監管帳戶資金 確保「保交樓」
編輯：袁諾曦