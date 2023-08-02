【大行報告︱內房】瑞銀下調全綫內房股目標價　狠削三股約6成兼予「沽售」評級（附表）

▲ 【大行報告︱內房】瑞銀下調全綫內房股目標價 狠削三股約6成兼予「沽售」評級

中央已發聲進一步支持房地產行業，但市場仍對房企流動性壓力及行業前景堪憂，瑞銀指，就算有政策支持，潛在市場仍可能會萎縮，開發商將需要重組土儲，並向商業地產運營商轉型。該行下削全綫內房股評級，其中，雅居樂 （03383） 下調達6成，新城發展 （01030） 及碧桂園 （02007） 則分別下調58%及56%，評級一舉跌至「沽售」。

瑞銀現時行業首選股為潤地 （01109） 及越秀地產 （00123） 。

內地房地產未有出現系統性風險，各城市出現明顯的分化、分化的環境令資本能力更佳的房企擁有良好的土儲，尤其是國企內房，但二手房放盤可能令民企的壓力更大，以及房地產中介商可能會受益於二手房交易上升。

瑞銀預計，中國2023至2030年的住宅需求為每年8.42億平方米，料今年新屋銷量為10億平方米。雖然目前系統性風險低，但認為二手放盤增加可能對開發商和建築活動產生負面影響。

因此，該行將今明兩年全國房地產銷售面積預測下調至按年跌10%，2025年則跌7%，而新屋動工料今明兩年分別跌27%及10%。由於停工項目重啟，預期今明兩年竣工量將分別增長9%和5%。另外，該行預期二手房成交額（GTV）將每年上升10%。

中央明確指出要支持房地產市場，瑞銀指，潛在政策轉變短綫將為行業帶來支持，包括以較低利率進行抵押貸款再融資以減少二套房供應、放寬一二綫城市的按揭及購房限制。不過，瑞銀相信，就算有政策支持，也不太可能改變現時股份及行業的走向，認為潛在市場可能會萎縮，開發商將需要重組土儲，並向商業地產運營商轉型。

瑞銀下調內房股目標價 股份 目標價（變幅） 評級 雅居樂 （03383） 2.5元 → 1元（-60%） 中性 → 沽售 新城發展 （01030） 3.6元 → 1.5元（- 58%） 買入 → 沽售 碧桂園 （02007） 2.7元 → 1.2元（-56%） 中性 → 沽售 中國金茂 （00817） 2.3元 → 1.35元（-41%） 買入 → 中性 龍湖 （00960） 25.7元 → 21元（-18%） 中性 中海外 （00688） 21元 → 18.6元（-11%） 中性 越秀地產 （00123） 13元 → 11.7元（-10%） 買入

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編輯：袁諾曦