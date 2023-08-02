【長和系】長建上半年少賺4% 毎股中期息增至0.71元

長江基建(01038) 公布中期業績。集團上半年錄得股東應佔溢利42.39億元，按年下跌4%。期內跌幅主要由於外幣兌港元表現走弱及財務成本上升。以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。長建同時宣布派發中期息毎股0.71元，較上年同期升1.4%。

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期內，長建英國業務的溢利貢獻為15.92億元，較去年同期下跌5%。有關跌幅乃受 UK Power Networks 規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響。以當地貨幣計算，溢利貢獻則與去年同期相若。澳洲業務的溢利貢獻為8.26億元，較去年同期下跌18%。導致溢利貢獻下降的原因包括 Australian Gas Networks 及 Multinet Gas 受到規管重設 影響、United Energy 於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱。 以當地貨幣計算，溢利貢獻較去年同期下跌13%。

長建展望，集團旗下受規管業務之收益及資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面 影響。此外，由於該等業務的負債比率維持於恰當水平，加上准許借貸成本定期調整至 反映現行實際利率，即使在利率上升的情況下亦能得到保障。集團亦指財務根基雄厚，聯同策略夥伴包括長江實業(01113)及電能實業(00006)組成之具實力聯盟，能迅速把握與時出現的優質環球投資機遇。在尋求擴展業務版圖之同時，並不會抱有志在必得的心態。

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