【全球暖化】環球氣溫上升讓服裝製造商押注於涼爽面料

仲夏暑熱令人難耐，環球創紀錄的高溫讓標榜物料清涼的衣服大受消費者歡迎，成為服裝業的新戰場。不同服裝品牌都積極增加採用透氣涼爽面料，甚至更先進的「主動冷卻」纖維，以滿足消費者需求。

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由於通脹讓物價飆升，消費者也優先於必需品，讓服裝零售的銷售減少。悉逢熱浪襲擊美國，就讓服裝品牌的營銷焦點轉到降溫服裝領域。美國連鎖百貨公司Macy's、哥倫比亞運動服裝公司（Columbia Sportswear）等品牌，最近都推出以「透氣」和「涼爽」面料為賣點的服裝，希望提振銷量。而威富（VF Corp）和美國可持續時尚品牌Reformation，也推銷採用標榜柔軟透氣的「天絲」 (Tencel) 的混紡纖維製成的服裝。

暖冬頻頻將涼爽物料帶到冬季服飾

服裝製造商和銷售商寄望於嶄新的輕身及高性能面料，尤其是標榜能令穿著者涼爽的高科技纖維，從而提供比傳統棉和聚酯針織物更舒適的感覺。此類紡織品已使用多年，尤其是運動服裝品牌，但隨著氣溫上升，愈來愈多的零售商開始針對炎熱天氣而促銷，並隨著冬季變暖，將這些清涼服裝擴展到全年款式。

Macy's百貨公司的自有品牌戰略高級副總裁Emily Erusha-Hilleque表示，他們正在擴大此類清涼服裝的庫存。時尚品牌Reformation也開始銷售使用天絲製成的新款裙子，並揚言天絲製作的服裝將成為該品牌的基礎。

奧地利蘭精公司（Lenzing）是天絲的製造商，高級業務開發經理Sharon Perez表示，去年該公司在泰國的一家工廠擴大了生產，理由是多個服裝品牌的需求不斷增長。而據紡織交易所的數據，2022年全球纖維素纖維產量增長了10%以上，達到720萬噸。而設在印尼的纖維工廠亦表示其客戶包括Macy's等多個品牌，產量近年提高了20至30%。

高溫天氣帶動更先進降溫纖維技術研究

更高的氣溫還推動了更先進的「主動冷卻」纖維技術，通過嵌入能捕獲和釋放熱量的材料來帶走熱量，跟過往只是「被動冷卻」的大多數材料不同。雖然排汗衣服可以加速汗液從身體的蒸發，但這種被動冷卻所提供的緩解效果是有限的。Columbia Sportswear今年就發布了新款運動衫，採用最新的Omni-Freeze Zero Ice面料，就聲稱有「主動冷卻」的效果。

其他零售商也轉向了類似的面料。例如美國紡織品製造商Brrr就推出嵌入冷卻物料的面料，並與包括Adidas的47個品牌合作，推出使用其材料的高爾夫球衫，Brrr銷售副總裁 Julie Brown表示自2018年以來產量就至少增加了一倍。Brown表示儘管很多采用Brrr面料的服裝都是針對炎熱的夏季，但隨著溫暖冬季經常出現，採用Brrr的冬季服裝將會增加。

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責任編輯：李智賢

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