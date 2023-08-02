  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球暖化】環球氣溫上升　服裝製造商押注涼爽面料

商業 17:41 2023/08/02

分享：

分享：

仲夏暑熱令人難耐，環球創紀錄的高溫讓標榜物料清涼的衣服大受消費者歡迎，成為服裝業的新戰場。不同服裝品牌都積極增加採用透氣涼爽面料，甚至更先進的「主動冷卻」纖維，以滿足消費者需求。

【無人機送信】英國皇家郵政推出無人機投遞服務

通脹讓物價飆升，消費者也優先購買必需品，令服裝銷售下降。悉逢熱浪襲擊美國，就讓服裝品牌的營銷焦點轉到降溫服裝領域。美國連鎖百貨公司Macy's、哥倫比亞運動服裝公司（Columbia Sportswear）等品牌，最近都推出以「透氣」和「涼爽」面料為賣點的服裝，希望提振銷量。而威富（VF Corp）和美國可持續時尚品牌Reformation，也推銷採用標榜柔軟透氣的「天絲」 (Tencel) 的混紡纖維製成的服裝。

暖冬頻頻將涼爽物料帶到冬季服飾

服裝製造商和銷售商寄望於嶄新的輕身及高性能面料，尤其是標榜能令穿著者涼爽的高科技纖維，從而提供比傳統棉和聚酯針織物更舒適的感覺。此類紡織品已使用多年，尤其是運動服裝品牌，但隨著氣溫上升，愈來愈多的零售商開始針對炎熱天氣而促銷，並隨著冬季變暖，將這些清涼服裝擴展到全年款式。

Macy's百貨公司的自有品牌戰略高級副總裁Emily Erusha-Hilleque表示，他們正在擴大此類清涼服裝的庫存。時尚品牌Reformation也開始銷售使用天絲製成的新款裙子，並揚言天絲製作的服裝將成為該品牌的基礎。

奧地利蘭精公司（Lenzing）是天絲的製造商，高級業務開發經理Sharon Perez表示，去年該公司在泰國的一家工廠擴大了生產，理由是多個服裝品牌的需求不斷增長。而據紡織交易所的數據，2022年全球纖維素纖維產量增長了10%以上，達到720萬噸。而設在印尼的纖維工廠亦表示其客戶包括Macy's等多個品牌，產量近年提高了20至30%。

高溫天氣帶動更先進降溫纖維技術研究

更高的氣溫還推動了更先進的「主動冷卻」纖維技術，通過嵌入能捕獲和釋放熱量的材料來帶走熱量，跟過往只是「被動冷卻」的大多數材料不同。雖然排汗衣服可以加速汗液從身體的蒸發，但這種被動冷卻所提供的緩解效果是有限的。Columbia Sportswear今年就發布了新款運動衫，採用最新的Omni-Freeze Zero Ice面料，就聲稱有「主動冷卻」的效果。

其他零售商也轉向了類似的面料。例如美國紡織品製造商Brrr就推出嵌入冷卻物料的面料，並與包括Adidas的47個品牌合作，推出使用其材料的高爾夫球衫，Brrr銷售副總裁 Julie Brown表示自2018年以來產量就至少增加了一倍。Brown表示儘管很多采用Brrr面料的服裝都是針對炎熱的夏季，但隨著溫暖冬季經常出現，採用Brrr的冬季服裝將會增加。

【遙距工作】北愛遙距工作職位  較疫情高峰時減少逾半

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】74年老品牌疫後褪變 一條龍廚房方案攻港澳市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
今日
【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
2023/08/01
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升19.1%及17.8%
2023/08/01
【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升19.1%及17.8%
【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一
2023/08/01
【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一

你可能感興趣

【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
今日 11:00
【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
16:37 2023/08/01
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升19.1%及17.8%
15:45 2023/08/01
【香港零售】香港6月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升19.1%及17.8%
可持續發展 時尚 Adidas 運動 時裝服飾 天氣 氣候暖化 香港 美國

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞人才】222 名麥當勞餐廳總經理完成《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》　與學士學位同等級別
【麥當勞人才】222 名麥當勞餐廳總經理完成《管理發展專業文憑（資歷架構第 5 級）》　與學士學位同等級別
【動漫節】動漫節最後一日仍人頭湧湧　有市民三度入場掃平貨
【動漫節】動漫節最後一日仍人頭湧湧　有市民三度入場掃平貨
【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一
【專利數量】阿里巴巴零售科技專利數量　超越Alphabet位居世界第一
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
【香港零售】6月零售業銷貨價值升19.6%　勝市場預期
【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%
【動漫節】動漫節舞台表演多元吸人流　參展商料銷售增20%
【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
【日式便利】日本便利店Lawson在華門市突破6000家　目標2025年突破10000家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款