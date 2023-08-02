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【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材

科技 17:38 2023/08/02

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香港的創業氣氛愈趨熾熱，加上近年港府大力推動創科發展，令不少年輕人冀一嚐創業滋味。有中學生研發人工智能（AI）學習平台，按用家個別的學習模式提供相應教材，告別現今統一的教學方式。

【初創培育】本地初創面臨三大挑戰　專家：持開放態度吸海外人才

為有志創業的年輕人展示其創新和獨特的商業意念，青企局今年繼續舉辦為大專生而設的「敢闖。敢創」創業比賽，及為中學生而設的《點創比賽》，並於今（2日）舉行媒體分享會，揭曉得獎名單。

其中獲得「點創比賽」青企局傑出企業家獎的中學生團隊Armada，由分別來自3間不同中學的劉子淇、徐樂怡、施鰻芝和鄺衍麒組成。他們藉新西蘭著名教育家 NeilFleming提出的VARK理論，即指將學習模式分為視覺型、聽覺型、讀寫型及動覺型四大類，設計出「Study with Style」AI學習平台。

團隊指，用家只需回答數個問題，系統便會分析出其學習模式的類別，繼而提供相應的教材。如為視覺型用家提供以圖表為主的教材；為聽覺型用家提供由AI生成的學習錄音和YouTube影片；為讀寫型用家提供配重點總結的文章；及讓動覺型用家進行與課題相關的實驗等，冀以更個人化的方式理解學術概念，提升學習成效。

4名分別來自3間不同中學的學生組成團隊「Armada」，並設計出「Study with Style」AI學習平台，按個人的學習模式提供教材。（曾耀輝攝）

連結非市區閒置空間　解共享辦公室需求

同場亦有「敢闖。敢創」創業比賽的得獎組別講解其創業概念，其中初創公司CheckMate透過其一站式的「雲辦公空間配對平台」，為部分因各類問題而未有租用辦公室的企業，及身兼多職的斜槓族，可以憑月費通行證，一證通行各合作夥伴的共享空間。

該企的聯合創辦人黃海指，雖然疫情已過，但不少企業仍然採用混合工作模式，惟

屋企從來都不是一個為辦公而設計的空間。

加上隨工作的流動性增加、企業有意發展海外市場但未意設立當地的辦公室等因素，故本港仍然對共享辦公室有一定需求。

他續指，香港大多共享辦公室均集中於觀塘、尖沙咀、港島一帶。如要建構一個更大的辦公空間網絡，便需要連結更多非市區的閒置工作空間。

不論是Airbnb（的租用住所），還是Cafe（咖啡店），只要有桌子和Wi-Fi、可擺放電腦，便可打造成共享辦公室。

目前該企已與海外大企業Cisco、Deel.及香港獨角獸公司AirWallex簽訂合作協議。

本地初創公司CheckMate聯合創辦人黃海認為，隨工作的流動性增加、混合辦公模式成大趨勢等因素，使共享辦公室仍有一定需求。（曾耀輝攝）

【香港製造】機械人初創本地設廠　控質量育人才

【AI發展】AI學者變科企創業家　特贊CEO授5大成功要素

記者：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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