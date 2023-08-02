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李顯龍指絕不容忍貪污 涉貪交通部長減薪停職

環球政治 17:27 2023/08/02

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新加坡總理李顯龍周三（1日）於國會回應政壇近期多宗醜聞，強調他絕對不會容忍貪污，執政黨人民行動黨會保護政府體系的完整性。另外，涉貪的交通部長易華仁停職期間，月薪減至8,500新加坡元（約5萬港元）。

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情 【下一頁】

交通部長易華仁（Subramaniam Iswaran）上月中涉貪被捕，李顯龍表示已下令他停職，直到調查完成。

不過政府現階段仍在調查，李顯龍拒絕提供案件細節，以免影響調查。

政府數據顯示，部長級薪酬對上一次於2012年調整時，基準級部長月薪為5.5萬坡元（約32萬港元），而易華仁停職期間月薪減至8,500坡元。

李顯龍表示，部長級官員涉貪受查的情況罕見，而且沒有先例或現行規則處理，因此他參考對公務員的處理方式。

李顯龍承認，人民行動黨因易華仁事件及兩名國會議員辭職而受到打擊。但他表明絕不容忍貪污，就算會為黨帶來政治尷尬和痛苦，也將依法完成需要做的事。

他承諾將毫不退縮或猶豫去履行職責，保持系統穩健和廉潔。他我相信這是他和繼任者的做法，可在未來多年讓新加坡保持安全、強大和繁榮。

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　 【下一頁】

另外，國會議長陳川仁早前也爆出和行動黨議員鐘麗慧婚外情。李顯龍指他起初給予一些時間間，原意是讓兩人更溫和地退出，以保障他們的家人。

李顯龍稱，兩人歷時兩年多仍未處理好關係，他對此感遺憾，並承認應早些處理此事。

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責任編輯：鄭錦玲

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