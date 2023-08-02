【多相】MONACO MARINE低座示位及會所陪你睇　長廳三房戶　享園林池景

會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE近日經已開始交樓，發展商新開放項目的低座示範單位及會所設施讓傳媒參觀。其中項目低座C座的1樓C單位，實用面積566平方呎，為連家具示範單位，採三房連開放式廚房間隔，從單位能享受屋苑內園泳池景色。

低座C座1樓C室

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

單位的客廳、主人睡房及其中一間睡房可外望泳池景，至於座向不同的另一睡房亦可享園林景。走進單位即可看到長達約6.7米的客飯廳。客飯廳佈局分明，在放置傢俬後，空間仍見充裕。

主人睡房在擺放雙人床後可三邊落床，配合大窗可增加室内亮度。睡房連接單位的工作平台，就寢前後都可以到此呼吸一下新鮮空氣。設計師將其中一間睡房打造成書房，另一間睡房則設為兒童睡房，足夠擺放單人床、書枱及衣櫃。

此外，發展商同步開放項目低座會所，設有4個不同主題的宴會廳，以迎合不同種類住戶的喜好。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE開售暫已售出逾八成單位，涉約351伙，套現逾48億元，平均成交呎價逾2.66萬元。而自上月政府放寬按揭成數後，推動了市場換樓鏈，其中不乏新香港人及專才對低座單位釋出興趣，將逐步加推單位應市。

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

同場加映 【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機