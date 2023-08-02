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【多相】MONACO MARINE低座示位及會所陪你睇　長廳三房戶　享園林池景

股樓投資 18:53 2023/08/02

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會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE近日經已開始交樓，發展商新開放項目的低座示範單位及會所設施讓傳媒參觀。其中項目低座C座的1樓C單位，實用面積566平方呎，為連家具示範單位，採三房連開放式廚房間隔，從單位能享受屋苑內園泳池景色。

低座C座1樓C室

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單位的客廳、主人睡房及其中一間睡房可外望泳池景，至於座向不同的另一睡房亦可享園林景。走進單位即可看到長達約6.7米的客飯廳。客飯廳佈局分明，在放置傢俬後，空間仍見充裕。 

主人睡房在擺放雙人床後可三邊落床，配合大窗可增加室内亮度。睡房連接單位的工作平台，就寢前後都可以到此呼吸一下新鮮空氣。設計師將其中一間睡房打造成書房，另一間睡房則設為兒童睡房，足夠擺放單人床、書枱及衣櫃。

此外，發展商同步開放項目低座會所，設有4個不同主題的宴會廳，以迎合不同種類住戶的喜好。

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會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE開售暫已售出逾八成單位，涉約351伙，套現逾48億元，平均成交呎價逾2.66萬元。而自上月政府放寬按揭成數後，推動了市場換樓鏈，其中不乏新香港人及專才對低座單位釋出興趣，將逐步加推單位應市。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 MONACO MARINE 啟德 會德豐地產

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