【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年

在過去，working holiday的年齡限制為30歲以下，這次的放寬年齡限制，為一直渴望去working holiday但未能實現的年輕人提供了更多的機會。根據澳洲內政部的公告，自今年7月1日起，年齡介乎18至35歲的英國護照或英國國民海外護照（BNO）持有人，均有資格申請澳洲工作假期簽證（Working Holiday），而香港人亦享有相同待遇，最長可居留3年。此外，新政策亦取消了以往的「特定工種要求」，即不再要求申請人需從事農場或建築等特定行業的工作。

相比以其他國家護照申請澳洲工作假期簽證，英國護照及BNO持有人不需在首年到農場工作半年，也可直接延長簽證至第2年及第3年，但其他要求仍然保持不變，例如不可長期為同一僱主工作，並限制讀書最多4個月，同一僱主只可工作6個月等。此外，憑BNO護照申請工作簽證的人士，包括已持有香港特區護照的工作簽證持有人，亦可申請第二及第三年的簽證，增加了申請者的靈活度。

持其他護照需在農場工作半年

以其他國家護照申請澳洲工作假期簽證，需要遵守特定工作要求，例如在首年工作至少半年的農場工作，才可申請延長簽證，且不能長期為同一僱主工作。然而，在新政策下，英國護照和BNO持有人可以直接延長簽證至第二年和第三年，並不受特定工種要求的限制。其他要求仍然維持不變，例如同一僱主只可工作六個月，以及最多只可讀書四個月。居留期為三年，包括三個獨立簽證，每個簽證持續12個月，並可不連續申請。若目前持有香港特區護照的工作簽證申請人同時擁有BNO護照，也可使用BNO護照申請第二和第三年的簽證。

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責任編輯：陳玉蓮