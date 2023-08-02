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【生成式AI】營銷人員對生成式AI技術興趣增　惟存三大憂慮

科技 17:13 2023/08/02

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數碼解決方案供應商Adobe近年一直人工智能（AI）瞄準技術領域，並於今年三月宣布推出生成式AI模型集Firefly，以及為營銷人員而設的生成式AI服務Sensei GenAI。經過接近半年時間，Adobe香港及台灣地區總監陳育明 （Alan）坦言，願意接觸生成式AI的企業數目有所增長。惟仍有不少營銷人員，對生成式AI技術仍存有憂慮。

【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機

Alan在今（2日）舉行的傳媒簡報會上提及，自Firefly登場以來，前來作出查詢的客戶數目不斷增加，而且各行各業如零售、飲食業等均表示有興趣，「畢竟生成式AI的潛力巨大，可幫助營銷人員加速內容創建，並於數秒內得悉目標營銷活動的分層數據等。」惟他也坦言，現時大部分營銷和客戶體驗專業人士持對於生成式AI都持有開放和樂觀態度，但仍有不少客戶表示感到擔憂。

Adobe香港及台灣地區總監陳育明坦言，願意接觸生成式AI的企業數目有所增長。惟仍有不少營銷人員，對生成式AI技術仍存有憂慮。（梁偉榮攝）

他指出，目前客戶在導入生成式AI技術時，最主要會出現三大憂慮：1）營銷人員憂慮生成式AI所生成的內容，未能達至品牌標準；2）公司缺乏資源來建立和維護技術，也憂慮AI無法理解品牌的使用情境，而出現錯誤資訊；以及3）認為AI在私隱和信任標準方面表現不足，Alan表示：「有很多客戶都表示，在私隱和版權問題更明朗話之前，不會在任何行銷或製作過程使用相關技術。」

針對相關情況，Alan就認為生成式AI技術目前是「Copilot」（副駕駛員）的角色，大部分時間仍需要行銷人員作修正和調整，來達至品牌標準和確保資訊正確，「它只是一個小幫手，主要用作提供概念，節省許多時間成本。」他又強調，由此可見，生成式AI技術也並非外界所指的，能夠取代人類。

至於外界最關注的私隱和版權問題，Alan就多次重申，該企會設立問責機制，來確保Firefly的圖庫不會存在版權問題，同時也不會出現其他品牌相關的關鍵字。

【強強聯手】Adobe、Apple夥NVIDIA合組聯盟　推動3D生態系統標準化

記者：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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