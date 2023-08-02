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【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！

理財智慧 14:21 2023/08/02

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不少打工仔希望轉行但又未有頭緒，今次有個好機會了。醫管局今年再舉辦登記護士（普通科）訓練課程，並全數資助每名學生的全期學費。完成該兩年全日制訓練課程及考試合格後，學生將符合資格申請登記為登記護士(普通科)。現時登記護士月薪可達45,640元，而且醫護人員短缺，相信在未來亦是一個好前景的行業。

課程內容 

課程涵蓋登記護士須達到的核心才能，理論學習包括專業護理實務、護理法律與倫理、溝通、責任與權益的基礎原則、基礎生命科學、醫療健康心理學及社會學導論、健康與健康護理概念、護理實務與原則、專科護理學導論、質素保証的基本知識、職業安全及健康、醫護範疇的資訊科技導論及應用、個人及專業特性、團隊精神的基本原則、指導與啟導的基本原則。

【裝修設計】夫婦豪花75萬打造輕奢華風格 兩房打通建多功能主人房 【見下頁

 

報讀資格 :申請者如欲報讀課程，必須符合下列資格： 於訓練課程開始時已年滿18歲；及  (i)  修畢中五課程，或具備同等學歷（適用於持有香港中學會考成績的申請者）；或(ii)取得五科成績達第二級或以上：包括中國語文、英國語文、數學，及甲類科目(核心/選修科目)及乙類科目(應用學習科目)其中任何兩科，或具備同等學歷（適用於持有香港中學文憑考試成績的申請者）；以及 操流利廣東話，並能書寫流暢的中、英文。 

符合報讀資格的申請者中，經甄選入圍者，方會獲安排進行面試。 與申請相關的通知將會透過電郵發放。 申請者如在2023年9月18日前尚未收到面試通知，可視其申請未能成功。 獲取錄的申請者將會被分派入讀以上所述的其中一個班別。

不過值得一提的是今年申請日期已過，若想轉行可以多留意相更多關資訊及了解相關行業內容。另外，雖然學費全免，但提醒打工仔想轉行需要考慮周全，因為每名獲取錄的申請者必須與醫管局簽署一份承諾書，表示願意遵守下列事項：

(a)  申請者願意盡力修畢整個訓練課程並達致醫管局滿意的程度；

(b) 醫管局或會提供登記護士（普通科）職位给予能完成課程及表現滿意者。如果醫管局提供上述職位给予獲取錄的申請者，申請者必須為醫管局服務連續不少於兩年；

(c)  如出現下列情况，獲取錄的申請者願意向醫管局支付金額如下：

(i)  如果醫管局提供上述職位给予申請者，申請者在登記為登記護士(普通科) 後的一個月內，不接受在醫管局受聘為登記護士(普通科) ，申請者必須支付醫管局港幣50,000元；或
(ii) 如果醫管局提供上述職位给予申請者，申請者在醫管局受聘為登記護士(普通科) 為期少於一個月，申請者必須支付醫管局港幣50,000元；或
(iii)如果醫管局提供上述職位给予申請者，申請者在醫管局受聘為登記護士(普通科) 為期超過一個月但不多於六個月，申請者必須支付醫管局港幣37,500元；或
(iv)如果醫管局提供上述職位给予申請者，申請者在醫管局受聘為登記護士(普通科) 為期超過六個月但不多於十二個月，申請者必須支付醫管局港幣25,000元；或
(v) 如果醫管局提供上述職位给予申請者，申請者在醫管局受聘為登記護士(普通科) 為期超過十二個月但少於二十四個月，申請者必須支付醫管局港幣12,500元。 須由他人簽訂賠償保證書，保證當學生違反所簽訂承諾書上訂明的任何條款，此有關人士同意會按條款規定向醫管局作出賠償。此外，在課程期間，醫管局不會向學生發放培訓津貼或現金報酬。 

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責任編輯：陳玉蓮

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