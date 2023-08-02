  • 33°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐8.3展開新一輪20億美元股份回購　最遲10.26完成

股市 17:04 2023/08/02

分享：

分享：

HSBC滙豐 （00005） 發公告，其與美林證券已訂立多項非全權委託回購協議，讓美林證券可於今年8月3日至不遲於今年10月26日期間購買總值最多為20億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

美林證券將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證券交易所、Cboe Europe Limited（透過BXE及CXE交易委託賬本）及／或Turquoise（統稱「英國地點」）及／或香港聯合交易所進行。所回購之普通股將被註銷。

是項回購最多可購買1,739,352,174股普通股。

滙豐昨（1日）公布第2季業績時，宣布擬進一步展開最多達20億美元的股份回購，預計股份回購將於短期內展開，並於3個月內完成。

滙豐上月28日曾發公告，指已完成首季業績提出總值最多為20億美元之普通股回購，該次行動委託大摩購入有關股份然後出售予滙豐以註銷。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元

編輯：胡學能

港股 倫敦證券交易所 回購 香港 英國 倫敦 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【業績｜高息股】香港電訊上半年純利按年升2%　中期息32.05仙　現價股息率8.3厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款