【HSBC滙豐業績】滙豐8.3展開新一輪20億美元股份回購　最遲10.26完成

HSBC滙豐 （00005） 發公告，其與美林證券已訂立多項非全權委託回購協議，讓美林證券可於今年8月3日至不遲於今年10月26日期間購買總值最多為20億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。

美林證券將獨立於滙豐以外就回購相關事宜作出交易決定。購買普通股之行動將於倫敦證券交易所、Cboe Europe Limited（透過BXE及CXE交易委託賬本）及／或Turquoise（統稱「英國地點」）及／或香港聯合交易所進行。所回購之普通股將被註銷。

是項回購最多可購買1,739,352,174股普通股。

滙豐昨（1日）公布第2季業績時，宣布擬進一步展開最多達20億美元的股份回購，預計股份回購將於短期內展開，並於3個月內完成。

滙豐上月28日曾發公告，指已完成首季業績提出總值最多為20億美元之普通股回購，該次行動委託大摩購入有關股份然後出售予滙豐以註銷。

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編輯：胡學能