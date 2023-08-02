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【Coin的裸辭生活@iM網欄】如何邊投資邊旅居?

名人薈萃 17:01 2023/08/02

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對於我們新一代來說，自由這個價值越來越受到重視。我們希望對自己工作的內容和方式有更大的自主權，甚至能夠決定自己工作的時間和地點。因此，近年來全球興起了數碼遊牧的生活方式。

數碼遊牧生活方式讓我們能夠透過互聯網賺錢，實現更自由的生活，不受地域和時間的限制。但在自由的背後，我們需要有實力和金錢支撐。因此，對於想成為數碼遊牧者，以及旅居世界的人來說，掌握投資技能，學會創造被動收入，無疑給予我們莫大的底氣。

由於數碼遊牧需要支付路上的各項支出，因此我們更偏向選擇有被動收入的投資，例如貨幣基金、股票、ETF、房地產和派息基金。

對新手最為友好的投資方式就是投資貨幣基金。貨幣基金主要投資於貨幣市場，例如短期的政府公債、銀行存款、商業票據等高品質、低風險的投資工具，以確保基金的穩定性和安全性。因此，貨幣基金的價值波動較小，基本上本金不會虧損，違約和虧損的風險非常低。同時，貨幣基金也具有極高的流動性，投資者可以隨時買入或賣出，而且通常不需要支付手續費。因此，就像一個高利息的活期儲蓄帳戶，我們在旅居時的閒錢都會放進貨幣基金每日收息。

同時，我們可以投資派息率較高的股票和ETF，甚至用它們打造一個每月或每季收息的投資組合，用以支持我們旅居上的生活。在港股方面，內銀股都是一個不錯的收息選擇，但主要都一年派一次息。在美股方面，就有較多選擇，各種高息股票和ETF，例如ABBV (Abbvie Inc) 和SCHD等。但需要注意的是，美股有30%的股息稅。

除此之外，房地產也是一個較多人選擇的方法，相對穩定。不少歐美朋友會透過出租原有的單位，然後用租金支持自己在較低生活水平的地方的日常消費，實行地理套利，過上更高品質的生活。即使原本單位不簽長約，透過Airbnb亦能短租，收取租金。

但房地產收租的前期投資較大。如果想做到懶人收息，也可以考慮派息基金。不少基金因應市場需求，都能做到每月穩定派息，我們可以透過銀行、保險公司和證券商投資。不過，在投資時要特別留意基金的過往表現和風險，例如是否過份集中某一行業。前一段時間，有些高派息的基金特別集中在內地的房地產行業，一旦行業出現逆風，基金回報亦會跟隨大幅下跌。即使每月收息，回報亦完全抵不過資本上的虧損。

數碼遊牧生活者除了遠程工作或接案外，也可以根據自己的風險和情況選擇以上的投資方法，增加被動收入。但被動收入也需要一定的管理才能發揮得更好。因此，我們要不斷學習和提升自己的投資理財知識，才能更好地管理被動收入，更好地過上數碼遊牧的旅居生活。

作者_Coin簡介：

個人簡介: 24歲放棄銀行的穩定工作，裸辭追夢，旅居世界，實現邊賺錢、邊投資、邊旅居、邊體驗的理想生活。擁有「Coin的裸辭生活」YouTube頻道，分享投資理財和旅居世界的生活，鼓勵大家勇於追求自己想要的人生。

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