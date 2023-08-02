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【一時佳話@iM網欄】辦公室 不傳是非

名人薈萃 17:03 2023/08/02

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香港打工仔上班時間長，五天工作，一星期工作40小時，OT的話，工時之長更是不敢想像，隨時見同事多過見家人。正所謂日對夜對，容易日久生情。打工仔普遍都不太介意辦公室戀愛，尤其是年輕人，對公司的男神女神更滿有憧憬。然而很多老闆或上司（包括筆者）也不太接受同事們辦公室戀愛。
其中一個原因是一旦分手，隨時會失去兩個好同事。因為分手後還要經常在公司碰面，尷尬之餘，最怕是男女雙方的粉絲因擁護自己的死黨閨蜜，互數不是，最終一方因受不了這種工作環境，決定投降辭職。而同事們的關係也因這些小事而改變。而死黨閨蜜們的反應令筆者想起一個網上故事：


顏回偷吃？
顏回是孔子的大弟子。有一天，顏回在煮稀飯，天花板上突然掉一個髒東西下來，正中稀飯鍋中。顏回見狀立刻用湯匙把它舀起來吃掉，誰知這一幕剛好被孔子在後面看到了。孔子不太高興，對子路說：「這個顏回幫大家煮稀飯，我作為老師還沒吃，他就自己先偷吃，這不合禮！」
子路脾氣很壞又魯莽，立刻跑去跟顏回算帳：「顏回，你給老師煮稀飯，怎麼可以先吃呢？」
顏回：「冤枉了！因為上面掉了髒東西，我怕老師吃壞肚子，又怕浪費，所以先把弄髒的稀飯吃掉，不是偷吃！」
孔子了解情況後，就請弟子們全體集合說：「我親眼看見他先吃，都不準確，何況道聽途說！因此，你們聽到那些是是非非，又怎麼作準呢？」

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是非多 生意少
正如孔子所言，眼見也未能作準，何況道聽途說呢？其實死黨閨蜜們得到的信息也是來自男女雙方，除了是片面之詞，更重要是加料了，又如何靠這些是是非非作判斷呢？最重要的是，別人的事與我們何干？我們又不是法官，對方社死了，我們又有何益呢？
感情事只是一個例子和引子，職場中還有其他多不勝數的狀況。筆者經常聽同事們說：「我只想專心做事！」說這句話的人，普遍是是非的受害者，當時正身受其害，不勝其煩。但筆者發現某些受害者其實是前一單是非的加害者，可謂天理循環。而且做事做得好只是基本，要做人做得好，才能往上流動。
緊記：「是非多，生意少！」

本文節錄至805期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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欄名 : 一時佳話

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