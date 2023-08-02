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【業績｜高息股】香港電訊上半年純利按年升2%　中期息32.05仙、現價股息率8.3厘（第二版）

股市 18:49 2023/08/02

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香港電訊 （06823） 公布，上半年總收入164.00億元，按年升1.5%；EBITDA錄60.1億元，按年升3.0%；純利19.52元，按年增2.2%；每單位賺25.77仙；中期息每股32.05仙，按年增2.2%。

香港電訊周三績前收報9.05元，跌1.1%，現價周息率8.3厘。

香港電訊上半年流動通訊業務總收入49.68億元，按年升0.6%，當中流動通訊服務收入升4.6%至38.15億元。香港電訊指出，漫遊上半年收入按年急升超過1.1倍，達到疫情前水平的63%。

香港電訊董事總經理許漢卿提到，6月漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益超越疫情前水平，而6月整體出境漫遊收益回升至疫情前水平的80%。許漢卿預計，下半年漫遊收入增長會進一步加快，按長甚至持續至明年首季。

預付用數急跌16% 後付客ARPU增長放慢

截至今年6月底，香港電訊流動通訊用戶錄465.6萬戶，按年跌3.3%，雖然後付客戶人數按年增2.4%至338.3萬戶，但預付用戶按年急跌15.8%至127.3萬戶。上半年後付客戶ARPU為189元，按年升1%。

許漢卿指出，5G 服務上客量繼續增加，6月底5G客戶增至119.4萬人，按年增37.7%，佔後付客戶總數35%，今年7月5G客戶再增至127萬人，滲透率達45%。許漢卿預計，初步升級5G周期過後，5G客戶量及ARPU增幅預計放緩，又料年底5G客滲透率會達到50%。

收費電視市場整合、旅遊復甦刺激Now TV商業客

香港電訊上半年電訊服務收入116.85億元，按年升0.8%，當中本地電訊服務分部收入按年升2.4%至81.59億元，雖然國際電訊服務因缺乏一次性電訊項目銷售，收入按年跌2.8%，抵銷部分增幅，然而電訊服務中期EBITDA為42.19億，按年升2.8%，邊際利潤由去年同期的35%提升至36%。

值得留意是，目前收費電視服務Now TV被歸類為電訊服務分部，許漢卿表示，Now TV中期收益為12.05億元，去年同期為12.03億元；用戶數目錄142.8萬戶，按年增3.6%。

許漢卿提到，香港收費電視市場出現整合，加上旅遊業復甦，帶動Now TV在餐飲業及酒店業滲透率增長。許漢卿表示，目前Now TV作為市場唯一收費電視，為面對更多來自OTT平台競爭，Now TV加強引入直播體育賽事，包括如世界一級方程式錦標賽、 英格蘭超級足球聯賽、西班牙甲組足球聯賽、FIFA女子世界盃、溫布頓網球錦標賽等。

有空間再降資本開支

香港電訊財務總裁潘智豪提到，上半年資本開支約10.78億元，按年減少5.4%。潘智豪預計，隨著集團已完成設鋪5G 網絡，而提升數據容量及增強室內覆蓋的投資金額較細，相信有空間再降資本開支。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

（第二版加入記者會、分析員會議）

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【業績│長和系】電能實業中期多賺3.1%至29.6億　中期息維持0.78元、周息率7厘

編輯：葉志偉、李哲毅

港股 香港電訊－SS（06823） EBITDA 純利 電訊 香港 5G
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