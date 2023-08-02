【業績｜高息股】香港電訊上半年純利按年升2%　中期息32.05仙　現價股息率8.3厘

香港電訊 （06823） 公布，上半年總收入164.00億元，按年升1.5%；EBITDA錄60.1億元，按年升3.0%；純利19.52元，按年增2.2%；每單位賺25.77仙；中期息每股32.05仙，按年增2.2%。

香港電訊周三績前收報9.05元，跌1.1%，現價周息率8.3厘

香港電訊上半年流動通訊業務總收入49.68億元，按年升0.6%，當中流動通訊服務收入升4.6%至38.15億元。香港電訊指出，期內流動通訊服務下的漫遊收入按年急升超過1.1倍，漫遊用戶數目及個人出境漫遊收益6月超越疫情前水平，同期出境漫遊收益回升至疫情前水平的80%。

截至今年6月底，流動通訊業務的後付客戶人數半年錄得7.8萬名的淨增長， 較去年同期升2%至338.3萬名。5G 服務上客量繼續增加，期內客戶基礎已增至119.4萬人，佔後付客戶總數35%，後付客戶的ARPU按年升1%至189元，去年6月底為187元。

公司上半年電訊服務收入按年升1%至接近116.9億元，當中本地電訊服務分部收入按年升2%至81.6億元，雖然國際電訊服務因缺乏一次性電訊項目銷售，收入按年跌3%，抵銷部分增幅。電訊服務 EBITDA 總計按年仍升3%至42.2億元，邊際利潤提升至36%。

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編輯：葉志偉