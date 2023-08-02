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【7月交付】新能源車7月交付量 比亞迪26萬輛稱霸 蔚小理同創今年新高

股樓投資 19:09 2023/08/02

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內地新能源車廠公布7月份交付情況，大部份都交出亮麗數據，單月更是創下今年新高。當中龍頭的比亞迪股份（01211）單月新能源車銷量衝破26萬大關，按年大增61%。

至於新勢力的蔚小理，以理想汽車（02015）銷量最突出，7月交付量3.4萬輛，按年增長2倍，連續2個月交付量均超過3萬輛。蔚來（09866）當月交付為2萬輛，增長1倍難，同創歷史新高。至於小鵬汽車（09868）交付量1.1萬輛，是今年首次重上1萬水平，但按年則下跌4.5%。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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此外，零跑汽車（09863）交付量1.4萬輛，按年升19%；吉利汽車（00175）旗下極氪交付1.2萬輛，按年大升1.4倍。

不過，今日（2日）一眾新能源車股股價卻大跌。小鵬收報70.6元，跌14.6%，成交額46.6億元；蔚來收報107.5元，跌8.2%，成交額2.9億元；理想收報168.3元，跌0.9%，成交額10.2億元；比亞迪收報269元，跌2.1%，成交額17.8億元；零跑汽車收報46.5元，逆市升1.1%，成交額1.7億元；吉利收報10.82元，跌1.5%，成交額5.5億元。

【延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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記者：李兆明

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新能源 汽車 市場動向 零跑汽車（09863） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 中國 港股

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