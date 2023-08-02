▲ 【業績│長和系】長江基建上半年少賺4% 中期息略增至71仙 現價股息率約6.3厘

長江基建 （01038） 收市後公布，上半年純利按年跌3.9%至42.4億元，主因外幣兌港元表現走弱及財務成本上升，以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。長建擬派中期息71仙，按年升1.4%。

以去年末期息1.83元連同今次中期息0.71元，以收市價40.25元計算，現價股息率約為6.3厘。

期內，營業額按年升195.3億元，按年跌2.7%。長建指，電能實業 （00006） 為集團提供10.66億元的溢利貢獻，按年增加約3%，以業務所在地貨幣計，溢利貢獻增長為約7%。

期內，英國基建業務的溢利貢獻為15.9億元，按年跌約5%，主因UKPower Networks 規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用 上升等負面因素影響。以當地貨幣計算，溢利貢獻則與去年同期相若。

而澳洲基建業務的溢利貢獻為8.3億元，按年跌約18%，主因受累Australian Gas Networks及Multinet Gas 受到規管重設影響、United Energy 於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱。

另外，由於內地收費道路車流量減少，以及香港水泥業務銷售量下降，香港及中國內地業務組合的溢利貢獻約1億元，按年跌13%。

長建主席李澤鉅指，環球市場依然充斥不明朗因素，通脹壓力及地緣政治張力未見減退。在此經營環境下， 長江基建之業務仍表現強勁。集團旗下受規管業務之收益及資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面 影響。此外，由於該等業務的負債比率維持於恰當水平，加上准許借貸成本定期調整至反映現行實際利率，即使在利率上升的情況下亦能得到保障。

長江基建全日跌2.8%，收報40.25元。

相關文章：

【業績│長和系】長江生命科技上半年少賺43% 料利率上升續對溢利增長帶來挑戰

【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%、息15.94仙 現價股息率6.6厘 未來數月燃料調整費料續回落

編輯：袁諾曦