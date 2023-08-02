▲ 【業績│長和系】電能實業中期多賺3.1%至29.6億 中期息維持0.78元、周息率7厘

電能實業 （00006） 公布中期業績，上半年純利29.59億元，接年增3.1%；每股賺1.39元，中期股息為每股0.78元，以周三收市的40.35元推算，現價周息率7.0厘。電能指，儘管全球市場利率上升，而且外幣兌港元疲軟，但集團核心業務表現仍強勁。

期內，經營溢利錄7.5億元，按年升31.3%；所佔合營公司溢利為17.8億元，按年升2%。集團指，在英國及澳洲兩個主要市場的營運公司受到規管重設影響，在未來數月將專注為相關業務訂立適當的優化策略，以推動持續穩步發展。

港燈香港售電量增加3%

以業務地區劃分，香港的港燈電力投資錄得3.28億元的溢利貢獻，按年增10.1%，電能指，由於天氣較為和暖，加上在抗疫措施撤消後，本地經濟與商業活動逐漸復常，旗下營運公司港燈的售電量較去年同期增加3%。

英國營運公司錄14億元溢利貢獻

英國業務方面，集團旗下的英國營運公司錄得13.98億元的溢利貢獻，按年跌2.4%。集團稱，英國業務表現保持強勁，惟業績受 UK Power Networks（UKPN）規管重設、融資成本上升及不利匯率等因素影響。

澳洲業務為集團帶來港幣5.6億元的溢利貢獻，按年倒退16.5%，主要受配氣網絡的規管重設及不利的匯率走勢所致。

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責任編輯：李哲毅