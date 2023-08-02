  • 33°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│長和系】電能實業中期多賺3.1%至29.6億　中期息維持0.78元、周息率7厘

股市 16:41 2023/08/02

分享：

分享：

【業績│長和系】電能實業中期多賺3.1%至29.6億　中期息維持0.78元、周息率7厘

電能實業 （00006） 公布中期業績，上半年純利29.59億元，接年增3.1%；每股賺1.39元，中期股息為每股0.78元，以周三收市的40.35元推算，現價周息率7.0厘。電能指，儘管全球市場利率上升，而且外幣兌港元疲軟，但集團核心業務表現仍強勁。

期內，經營溢利錄7.5億元，按年升31.3%；所佔合營公司溢利為17.8億元，按年升2%。集團指，在英國及澳洲兩個主要市場的營運公司受到規管重設影響，在未來數月將專注為相關業務訂立適當的優化策略，以推動持續穩步發展。

港燈香港售電量增加3%

以業務地區劃分，香港的港燈電力投資錄得3.28億元的溢利貢獻，按年增10.1%，電能指，由於天氣較為和暖，加上在抗疫措施撤消後，本地經濟與商業活動逐漸復常，旗下營運公司港燈的售電量較去年同期增加3%。

英國營運公司錄14億元溢利貢獻

英國業務方面，集團旗下的英國營運公司錄得13.98億元的溢利貢獻，按年跌2.4%。集團稱，英國業務表現保持強勁，惟業績受 UK Power Networks（UKPN）規管重設、融資成本上升及不利匯率等因素影響。

澳洲業務為集團帶來港幣5.6億元的溢利貢獻，按年倒退16.5%，主要受配氣網絡的規管重設及不利的匯率走勢所致。

長和系業績更多報道：

【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%至9.82億元　息維持15.94仙

【業績│長和系】長江基建上半年少賺4% 中期息略增至71仙

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【長和系】老臣子周胡慕芳辭任長建替任董事　尹志田辭任電能執董及港燈CEO、鄭祖瀛接任

【長和系業績】電能實業去年純利下跌8%、末期息維持2.04元　現價股息率約6.5厘

責任編輯：李哲毅

港股 電能實業（00006）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績│長和系】長江基建上半年少賺4%　中期息略增至71仙　現價股息率約6.3厘

下一篇文章

【花旗黑卡】花旗新推ULTIMA萬事達卡　上半年星港超高淨值客戶消費較疫情前大增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款