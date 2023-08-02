UNO聘「首席玩家」宣傳新遊戲 月薪近14萬

美國玩具巨頭美泰兒（Mattel）日前宣布，首次聘請「首席UNO玩家」（Chief UNO Player），合約為期4周，合計薪金達17,776美元（約13.9萬港元），宣傳新遊戲「UNO Quatro」。

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首席UNO玩家每天工作4小時，主要主作內容為教導其他人如何參與新遊戲「UNO Quatro」。同時，首席UNO玩家亦需參與影片拍攝，宣傳新遊戲。

合約為期4周，每周周薪為4,444美元（約3.5萬港元），總報酬為17,776美元。美泰兒表示，希望找到一位友善而且充滿競爭力人選，並希望獲聘者願意推廣UNO。

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有意申請人士需要自拍影片上傳至短影片平台TikTok，並回答4條問題。申請至8月10日截止，工作將在9月13日在紐約開始。

UNO Quatro玩法與大眾熟知的卡牌版本不同，玩家需要把不同顏色棋牌放入棋盤，尋求達成4款同色或同數字棋牌組成一列。

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責任編輯：吳漢培