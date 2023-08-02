藍天海岸海景露台三房套戶810萬沽　創同類型單位8年新低

樓價正在調整，東涌藍天海岸錄低價成交，其中屋苑6座低層D室，三房套房連儲物房間隔，客廳附設露台，新近以810萬元易手，創同類型露台單位8年新低。

中原地產王文彬說，東涌藍天海岸6座低層D室，實用面積803平方呎，三房套房連儲物房間隔，客廳附設露台，享海景，原叫價910萬元，終減價100萬元，新近以810萬元易手，實用呎價約10,087元，創同類型露台單位8年新低。

雖然單位造價創同類單位8年新低，但原業主於2007年11月以285萬元買入單位，持貨16年，現帳面獲利525萬元，物業期內升值1.8倍。

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