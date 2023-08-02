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【花旗黑卡】花旗新推ULTIMA萬事達卡　上半年星港超高淨值客戶消費較疫情前大增

Hot Talk 16:37 2023/08/02

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應屆奧斯卡影后楊紫瓊本周出席花旗ULTIMA酒會，圖右為花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀。

花旗財富管理平台Citi Global Wealth宣布，推出最新ULTIMA Mastercard信用卡，僅供花旗私人銀行亞洲區客戶使用，且只限向受邀客戶發卡。花旗表示，集團內超高淨值客戶的消費持續增長，並已超越疫情前水平，新加坡相關客戶上半年信用卡消費較2019年同期增逾56%，而香港亦增長36%，兩地均由購物、餐飲及旅遊帶動。

據悉，花旗早年已在亞太市場推出「黑卡」ULTIMA ，最新增加萬事達為合作夥伴。

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀，ULTIMA定位為超高淨值客戶群的主要及專屬信用卡，作為該行亞洲區私人銀行客戶的專屬產品之一，同時結合信用卡和私人銀行服務。

據花旗介紹，ULTIMA信用卡的待遇包括：

  • 專屬ULTIMA 客戶經理禮待
  • 蘇格蘭聖安德魯老球場哥爾夫之旅，與哥爾夫球好手切磋球技或在英國公開賽親身體驗哥爾夫球
  • 亞洲及太平洋島國的豪華私人島之旅，入住尊貴豪華的渡假村，與家人共渡時光
  • 著名歐洲酒莊及葡萄園之旅
  • 駕駛超級跑車，在世界各地的賽道上飛馳及專享汽車博物館導覽
  • 在全球900家參與的豪華酒店連續入住兩晚或以上，可享一晚免費住宿
  • 在8家參與的航空公司訂購頭等艙或商務艙全費機票，可享一人免費同行
  • 透過花旗銀行與米芝蓮指南的官方合作，在香港指定米芝蓮星級食府可享優先訂座服務，以及於新加坡享用廚師精心設計的美饌盛宴
  • 專享健康靜修之旅
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