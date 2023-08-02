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【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場

股市 16:55 2023/08/02

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【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場

恒大汽車 （00708） 上周五（28）復牌至今，股價急挫後迅速回穩。聯交所最新資料顯示，上周五最大淨減持券商為機構客為主的瑞銀，同日散戶客較多的中銀香港、富途及盈透證券（IB）則出現淨買入。恒大汽車首日復牌全日挫61.3%，然而換手率雖向上，但亦只錄4.3%，反映交投未算十分活躍，未見大型拋售壓力。

據CCASS顯示，瑞銀上周五恒大汽車倉位減少1.10億股（1.01%），是當日最大淨流出券商，同日散戶客較多的中銀香港、富途及盈透證券（IB）分別錄3016.95萬股（0.3%）、2223.90萬股（0.2%）、1513.65萬（0.1%）股的恒大汽車淨流入。

恒大汽車周三再獲散戶券商吸貨

恒大汽車周三（2日）收報1.81元，跌0.6%，較停牌前跌43.4%，但較停牌後盤中低位1元反彈81%。《經濟通》即時估算資料，富途、中銀及耀才成為周三10大成交券商，當中富途成交額數達到1045.9萬股，買入958.5萬元，及賣出980.1萬元。

恒大汽車復牌首日三大淨買入券商

券商7月28日恒大汽車持倉（股）單日變化
中銀香港336,342,324+30,169,500（0.28%）
富途158,866,616+22,238,966（0.21%）
盈透證券16,746,975+15,136,500（0.14%）

恒大汽車持倉集中在海通、滙豐及金利豐

恒大汽車未見大量股東拋售股份，過去4個交易日換手率分別為4.3%、3.0%、1.9%及0.5%。恒大汽車股份大多已貨源歸邊，1）中國恒大 （03333） 持有恒大汽車約63.47億股或58.54%；2）目前恒大汽車股份持倉相對集中，三大持倉券商分別為海通、滙豐及金利豐，分別持有44.91億股（41.4%）、9.00億股（8.3%）及7.57億股（7.0%）恒大汽車。

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記者：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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