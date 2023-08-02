【比亞迪1211】比亞迪據報疑納稅過少、面臨印度稅務調查　涉資900萬美元

▲ 【比亞迪1211】比亞迪據報面臨印度稅務調查 涉資900萬美元

外電報道，中國電動車巨頭比亞迪 （01211） 正面臨印度政府稅務調查。當局質疑，比亞迪對於其在印度組裝和銷售的汽車，所支付的進口零部件稅過少，涉資7.3億盧比，約900萬美元。

《路透》引述消息指，印度稅務情報局（DRI）正就比亞迪漏稅展開調查，雖然比亞迪於該局得出初步結論之際，已存入涉事的款項至相關稅務戶口，惟當局仍可能對公司追繳額外稅收及予以處罰。不過，該局仍未向公司發出最後通知，意味比亞迪可以對調查結構提出質疑。

印度對於電動汽車的進口關稅較為複雜，具體取決於汽車類型及生產階段。當局一般對進口整車的電動汽車，徵收等值70%或100%的關稅，不過，如果零部件在未安裝在車體底盤上的情況下進口，僅需要繳付15%或35%的進口關稅。

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記者：伍鍵文