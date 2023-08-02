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【電動車】VW大眾汽車據報將夥零跑汽車合作　零跑逆市升1%、小鵬汽車插15%

股市 16:09 2023/08/02

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【電動車】VW大眾汽車據報將夥零跑汽車合作

小鵬汽車 （09868） 上周公布與德國龍頭車廠大眾汽車（香港譯福士或VW）戰略合作並獲入股4.99%，觸發股價大升。內地《財聯社》報道指，大眾汽車旗下捷達（Jetta）品牌正與另一中資電動車車廠零跑汽車 （09863） 洽談合作，但合作模式改為「買斷」零跑汽車某一代平台技術。

消息傳出後，零跑汽車股價曾逆市倒升5%，惟收市升幅收窄至1%。相反，小鵬汽車則最多回吐18%，收市仍跌15%，報70.6元，成交逾46億元。

零跑汽車不評論有關傳聞。

內媒報道指，大眾在華合資夥伴一汽已發內部文件，若合作達成捷達將主攻經濟型電動車市場，並將像一汽奧迪將營銷公司遷至杭州去。

報道又指，在燃油車時代，捷達曾是大眾汽車的爆款車型。2019年，大眾正式宣布捷達獨立，將其歸為集團旗下的子品牌。但「單飛」後的捷達卻正在從中國消費者的記憶中褪色。數據顯示，2019年，捷達年銷量為16.2萬輛；品牌獨立後的第一個完整年，2020年的年銷量為15.5萬輛，下滑4.3%；2021年總銷量為16.9萬輛，回升8.9%；2022年，捷達的整體銷量為14.69萬輛，再度下滑13.5%。

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【電動車】小鵬汽車抽升3成、獲VW入股5%　落實共同開發兩款純電動車、小鵬料加快實現盈利

編輯：麥德銘

電動車 港股 大眾 汽車股 小鵬汽車－W（09868） 零跑汽車（09863）
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