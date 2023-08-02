軟銀旗下芯片設計公司Arm將進行IPO 其曾拒絕在英國上市

據《彭博》周三（2日）援引熟知內情的人士的話報導，軟銀集團SoftBank （9984）旗下英國芯片設計公司Arm Ltd的目標是最快在9月份以600億至700億美元的估值進行首次公開募股（IPO）。《彭博社》稱，IPO路演定於 9 月第一周開始，而定價將在下周進行。

Arm Ltd今年4月以保密方式向監管機構提交了在美國股市上市的申請，為今年最大規模的首次公開募股創造了條件。熟悉內情的人士今年 4 月告訴《路透社》，Arm 計劃今年晚些時候在納斯達克出售股票，尋求融資 80 億至 100 億美元。

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Arm的設計用於製造全球大多數主要半導體公司生產的芯片，包括Intel英特爾（INTC）、AMD（AMD）、Nvidia英偉達（NVDA）和Qualcomm高通（QCOM）。目前尚不清楚這些公司中的一家或多家公司的首次公開募股投資會對Arm的商業關係產生什麼影響。

值得留意的是，Arm在今年早些時候拒絕英國政府要求其股票在倫敦上市的活動，並表示將尋求在美國交易所上市。

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷