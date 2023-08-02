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內地專才642萬購映日灣海景一房戶　創同類今年新高

股樓投資 16:17 2023/08/02

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雖然樓市正在調整，但亦有半新盤以高價易手。中原地產謝家偉說，荃灣映日灣2座高層J室，實用面積284平方呎，一房間隔，正望汀九橋海景，原叫價670萬元，終獲內地專才垂青，並以642萬元易手，實用呎價約22,606元，造價創屋苑一房單位今年新高，惟仍較高位700萬元，低約8%。

謝家偉說，映日灣只有第2座J室及I室這「兩柱」一房單位，望向汀九橋方向，且要中層或以上才享海景，故海景一房較少有放盤，而買家為內地專才，原本睇租盤，其後被上述海景所吸引，因打算留港長期發展，見屋苑位置便利，於是棄租轉買，購入上址。據悉，買家需先繳付樓價30%辣招稅，涉約192.6萬元，料住滿7年，才可獲退還大部分置業稅。

資料顯示，原業主於2019年以591.9萬元一手買入單位，持貨4年，現帳面獲利50.1萬元，物業期內升值約8.5%。

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 一號銀海 香港置業 奧運站 大角咀 私人屋苑

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