  • 34°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告︱2638】花旗降港燈目標價至4.45元、評級「沽售」　股息率達7%才具吸引力、觀望未來五年SOC資本開支

股市 15:55 2023/08/02

分享：

分享：

【大行報告︱2638】花旗降港燈目標價至4.45元、評級「沽售」　股息率達7%才具吸引力、觀望未來五年SOC資本開支

港燈 （02638） 上半年多賺9.8%，但花旗維持港燈「估售」評級，並將目標價由4.6元下調至4.45元，主因在美國利率上升下，今年港燈預測股息率約6.6厘不吸引，而且，利潤管制協議（SOC）下資本開支可能或較過去五年低出15%，2024至2028年利潤增長或放緩。

花旗指，港燈是以股息回報作招徠的公用事業股，自於2014年上市起，平均股息率為5.11厘，較當時美國10年期債息平均2.19厘高出約291個基點。由於美國10年期債息已越過4厘，花旗亦預期美國可能在9月再加息0.25厘，認為港燈需要將股息率提升至近7%才具吸引力。

花旗正對港燈展開為期90日的負面催化劑觀察，觀望港燈向政府提交2024至2028年度發展計劃中，未來五年的SOC資本開支，預期結果將於今年10月公布。由於目前規劃只有建造一台新燃氣發電機組，估計資本投資金額將較過去五年的266億元減少15%。

同時，花旗認為，港府不容易接受港燈提議建設海上風力發電場所涉及的大量資本支出，因為政府目是讓中國產生更多的電力影響。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%、息15.94仙　現價股息率6.6厘　未來數月燃料調整費料續回落

【業績│長和系】長江生命科技上半年少賺43%　料利率上升續對溢利增長帶來挑戰

編輯：袁諾曦

港股 港燈 港燈－SS（02638）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電動車】VW大眾汽車據報將夥零跑汽車合作　零跑逆市升1%、小鵬汽車插15%

下一篇文章

【恒生科指】恒指公司：科指步入牛市　或仍有進一步上升空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【港股市況】滙豐騰訊美團齊挫3%　恒指全日跌493點　小鵬插約15%　碧服彈近18%（不斷更新）
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款