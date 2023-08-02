▲ 【大行報告︱2638】花旗降港燈目標價至4.45元、評級「沽售」 股息率達7%才具吸引力、觀望未來五年SOC資本開支

港燈 （02638） 上半年多賺9.8%，但花旗維持港燈「估售」評級，並將目標價由4.6元下調至4.45元，主因在美國利率上升下，今年港燈預測股息率約6.6厘不吸引，而且，利潤管制協議（SOC）下資本開支可能或較過去五年低出15%，2024至2028年利潤增長或放緩。

花旗指，港燈是以股息回報作招徠的公用事業股，自於2014年上市起，平均股息率為5.11厘，較當時美國10年期債息平均2.19厘高出約291個基點。由於美國10年期債息已越過4厘，花旗亦預期美國可能在9月再加息0.25厘，認為港燈需要將股息率提升至近7%才具吸引力。

花旗正對港燈展開為期90日的負面催化劑觀察，觀望港燈向政府提交2024至2028年度發展計劃中，未來五年的SOC資本開支，預期結果將於今年10月公布。由於目前規劃只有建造一台新燃氣發電機組，估計資本投資金額將較過去五年的266億元減少15%。

同時，花旗認為，港府不容易接受港燈提議建設海上風力發電場所涉及的大量資本支出，因為政府目是讓中國產生更多的電力影響。

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編輯：袁諾曦