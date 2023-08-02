AMD預計今年強勁收官 本季度營收約為 57 億美元

Advanced Micro Devices超微半導體（AMD）先前宣佈要在人工智慧（AI）運算領域衝刺，要與對手公司Nvidia英偉達（NVDA.O）競爭，周二（1日）預計今年將強勁收官。

AMD首席執行官 Lisa Su表示，他們將在第四季度提高旗艦產品MI300人工智能芯片的產量，旨在與 Nvidia 已在銷售的先進 H100 芯片競爭。客戶對MI300系列芯片非常感興趣 ，AMD在第三季度擴大了與 「頂級雲提供商、大型企業和眾多領先的人工智能公司 」的合作。市場則猜測今年晚些時候發布的 MI300 芯片將挑戰 Nvidia。

根據10月份發布的出口管制規定，MI300芯片的性能超過了向中國銷售的限制，與英偉達和英特爾（INTC.O）不同，AMD尚未為利潤豐厚的中國市場開發專用芯片。

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Nvidia修改了H100芯片，以符合美國商務部對先進人工智能半導體對華銷售的限制。 Su在周二的分析師電話會議上表示，AMD正在醞釀對其MI300和較舊的MI250芯片採取類似的策略。

Su說：「我們的計劃當然是完全遵守美國的出口管制。但我們確實相信有機會為正在尋找人工智能解決方案的中國客戶群開發產品，我們將繼續朝著這個方向努力。」她又指，AMD有足夠的MI300芯片元件，可以在第四季度 「積極 」推出，並為2024年提供充足的供應。

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AMD沒有詳細的全年預測，但表示預計2023年包括MI300芯片在內的數據中心業務銷售額將超過2022年的60.4億美元。

第二季度，AMD數據中心業務的營收下降了11%，降至13.2億美元；客戶端業務的營收從去年同期的22億美元下滑54%，降至9.98億美元，預計本季度營收約為 57 億美元，正負為 3 億美元。接受 Refinitiv 調查的分析師平均預期收入為 58.2 億美元。

AMD 財務總監Jean Hu表示，預計第三季度在 EPYC 和 Ryzen 處理器需求增長的推動下，數據中心和客戶端部門的營收將分別實現兩位數的連續增長。

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記者：張瑋婷