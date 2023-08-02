【恒生科指】恒指公司：科指步入牛市　或仍有進一步上升空間

恒指公司指，在內地利好政策支持下，科技股自5月低位急升超過20%，帶動恒生科技指數（科指）上周四（7月27日）步入牛市，當日同時亦是科指正式推出的3周年。此科技主題指數在7月錄得16%的升幅，為指數推出以來表現第二佳的月份。根據過往數據的研究顯示，在牛市訊號出現之後，科指可能仍有進一步上升的空間。

科指在上月27日收報4341點。恒指公司指，這較今年5月31日的近期低點3563點（日內低點）反彈22%，意味着科指已步入牛市。因為根據傳統上的定義，低位反彈 20%即被認定為技術性牛市。近月內地推出利好政策支持民企及國內經濟，科指表現亦受到提振，7月錄得高達16%的升幅，為2020年7月27日推出以來表現第二佳的月份，僅次於去年11月的33%升幅。

科指五大表現最佳月份：

排名 月份 百分比變幅 1 2022年11月 33.1% 2 2023年7月 16.3% 3 2021年1月 11.1% 4 2023年1月 10.0% 5 2023年3月 9.6%

值得留意是，科指前五表現最佳的月份，有3個是來自2023年。7月的強勁升幅帶動科指年初至今變幅重返正數，首7月上漲逾10%，顯著跑贏以恒生綜合指數（恒生綜指）為代表的大市1.4%的升幅。

該公司指，科指已從低位反彈20%，根據該公司對科指過往走勢的分析，牛市訊號的出現意味科指可能還有進一步上升的空間。自推出以來，不計今輪牛市，科指合共出現過4次牛市，牛市訊號出現起計直至見頂的平均升幅達26%，其中，去年11月至今年1月的升幅最為強勁，不到3個月的時間急升42%。

總結過往3年科指推出以來的成果，科指目前已成為恒指公司最多交易所買賣產品（ETPs）追蹤的指數，ETP 數目高達25隻，資產管理總值（AUM）合共為136億美元。

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編輯：胡學能