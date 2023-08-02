【盈喜股】 周生生發盈喜 受惠中港開關推動營業額上升 料中期純利增最多80%

周生生（00116）發盈喜，預料今年上半年公司擁有人應佔溢利將達到8億至8.5億元，較去年同期的4.7億元大幅增加70%至80%。受消息帶動，周生生股價應聲上升，一度急升12.4%，最高見10.3元，最新報10.02元，仍大升9.4%。

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周生生指出，今年上半年的營業額隨着香港、澳門及中國大陸疫情相關限制措施的解除而有所上升，同時，由於2022年的溢利為低基數，因此今年的溢利增長表現特別亮眼。周生生預計，將在本月內刊發中期業績。

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記者：郭秀慧