一號銀海低層海景戶　國內專才夫婦7.8萬承租　高市價5%

踏入租賃旺季，各區租賃成交增加。香港置業黃志明表示，大角咀一號銀海1座低層A室，實用面積約1,568平方呎，三房兩套連工人套間隔，向西南，享270度全海景，日前獲國內專才夫婦承租，月租約7.8萬元，實用呎租近50元，高市價約5%。

黃志明透露，單位月租原叫價8萬元，放盤約3星期後，獲國內專才夫婦接洽，終以7.8萬元租出。據了解，租客心儀單位呎數大，而且屬奧運站內最頂級，向南享海景，故睇樓兩次後即決定承租上述單位。

資料顯示，業主於2016年9月以約4,080萬元購入上述單位，以月租7.8萬元計，現享約2.3厘租金回報。

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