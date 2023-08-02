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一號銀海低層海景戶　國內專才夫婦7.8萬承租　高市價5%

股樓投資 15:37 2023/08/02

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踏入租賃旺季，各區租賃成交增加。香港置業黃志明表示，大角咀一號銀海1座低層A室，實用面積約1,568平方呎，三房兩套連工人套間隔，向西南，享270度全海景，日前獲國內專才夫婦承租，月租約7.8萬元，實用呎租近50元，高市價約5%。 

黃志明透露，單位月租原叫價8萬元，放盤約3星期後，獲國內專才夫婦接洽，終以7.8萬元租出。據了解，租客心儀單位呎數大，而且屬奧運站內最頂級，向南享海景，故睇樓兩次後即決定承租上述單位。 

資料顯示，業主於2016年9月以約4,080萬元購入上述單位，以月租7.8萬元計，現享約2.3厘租金回報。 

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 一號銀海 香港置業 奧運站 大角咀 私人屋苑

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