【環保科技】Infineon研採用「可溶解電路板」　改善電子垃圾問題

▲ Infineon估計，若使用Soluboard取代傳統的FR-4電路板，可將碳排放量降低60%。（Jiva Materials）

回收電子產品的過程中，電路板的重複使用價值並不高，往往會被當作廢物處理，造成環境污染。為解決該痛點，德國芯片製造商Infineon與英國材料公司Jiva Materials合作，研究利用後者開發的「可溶解電路板」，改善電子垃圾問題。

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電子產品報廢後，內部的電路板通常會被大型粉碎機切割，然後經磁力、水洗和焚燒等處理，提取出特定金屬和礦物；惟電路板本身是由玻璃纖維和環氧樹脂製成，這些材料多數會以廢物形式處理，例如填埋或焚燒，而不會被重用。

為減低電子垃圾的累積，Jiva Materials研發了可溶解電路板「Soluboard」，它是由天然纖維包裹在一種無毒的聚合物中製成，只需在約90攝氏度的熱水中浸泡30分鐘即可分解，而剩下的纖維和聚合物則是無毒且可用作堆肥，不會對環境造成負擔。

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Infineon估計，若使用Soluboard取代傳統的FR-4電路板，可令每平方米的電路板生產減少10.5公斤的碳和620克的塑料，亦即可將碳排放量降低60%。考慮到每年全球生產的電路板多達180億平方米，該技術將對改善電子垃圾問題具有很大的潛力。

責任編輯：陳卓賢

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