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【內房危機】中國部份地方據報收緊房企提取監管帳戶資金　確保「保交樓」

股市 15:01 2023/08/02

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【內房危機】中國部份地方據報收緊房企提取監管帳戶資金　確保「保交樓」

外電引述消息人士指，中國有部份地方政府加大房地產開發商由監管帳戶提取數百億美元銷售收入的難度，旨在確保「保交樓」。這或令流動性緊張的房企進一步受壓。

報道引述兩間房企高層指，他們分別有80%以上和90%以上的現金目前分別被困在監管帳戶中，而提取建設資金的努力卻遭到地方當局阻撓。

報道指，由於房屋銷售仍在下滑，整個行業的未來存在不確定性，相關舉措的目的是為了確保在城市層面上，未完工的樓盤項目可以完工。

報道提到，若屬實，這次緊縮政策似乎與中央的計劃背道而馳，當局己確保會幫助穩定這個遭受多年流動性緊縮和需求下滑雙重打擊的行業。

現時開發商可以在住宅項目竣工前預售，不過，收取的資金需要存放在監管帳戶，地方政府會根據興建進度而允許開發商提取部份資金。鑑於房企違約潮漫延，去年監管機構已放寬了規則，緩解房企的流動性壓力。

然而，報道指，隨內房前景持續惡化，為保障「保交樓」，部份地方政府由今年第二季起開始再次限制房企獲取受監管的資金。

外電引述湖南省一間國有銀行人士指，當地住建部門已責​​令該銀行執行更嚴格的託管資金提取規定。根據規定，當局要求銀行僅向擁有其他資金來源來支付建築成本的開發商提供監管資金。

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編輯：袁諾曦

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