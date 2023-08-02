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【新股IPO】蕪湖城市建設遞交上市申請　 控股股東為蕪湖市國資委

新股IPO 15:21 2023/08/02

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【新股IPO】蕪湖城市建設遞交上市申請　 蕪湖市國資委為控股股東

具國資背景的蕪湖城市建設周二（1日）首度遞表申請香港上市，東方融資（香港）為獨家保薦人。

蕪湖城市建設今年首四個月，溢利按年增加35.2%至1.3億元（人民幣，下同），收益按年升77.6%至9.4億元。至於去年全年，蕪湖城市建設賺1.6億元，按年增4.6%；收益22.2億元，按年增105%。

招股資料顯示，蕪湖城市建設於2015年成立，主要在蕪湖市從事提供市政工程及運維服務，目前已完成15個建設及運維項目，並進一步中標19個項目，原合同總額為7.6億元，進行中的建設及運維項目為96個。截至今年底止，全年度未完工合同項目預計確認的收益料超過25億元。

集團於2016年開展房屋建築工程業務，其市場份額佔安徽省房屋建築工程收益0.2%。憑藉國有背景，集團已將業務擴展至安徽省其他城市，如合肥市、亳州市、蚌埠市等，並會能夠進軍内地其他地區。

集團指出，募集的資金將用於（1）資本需求和現有及即將開展的項目現金流提供資金；（2）擴展至安徽省境內外的其他城市，鞏固工程建設及運維市場份額；（3）升級現有的瀝青混凝土生產機械及設備；及（4）額外營運資金及其他一般企業用途。

蕪湖國資委旗下安徽中江為控股股東

集團於2022年底增資後，蕪湖國資委旗下的安徽中江仍為控股股東，持股45%，其餘的股東分別是中如建設、三坤園林、兆通建設、杭蕭鋼構（滬：600477）、金牛電氣、通源環境（滬：688679）等投資者。

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記者：伍鍵文

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