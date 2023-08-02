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【高息股】香港電訊上半年純利按年增2.2% 派中期息每股32.05仙

股樓投資 21:35 2023/08/02

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香港電訊（06823）公布截至今年6月底止中期業績，營業額164億元，按年升1.5%。純利19.52億元，按年升2.2%；每股盈利25.77仙。派中期息每股32.05仙，對比去年同期派31.36仙增加2.2%。


 

 

 

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

 

按業績，公司上半年的EBITDA按年升3%至60.1億元；於6月底，期末後付客戶的ARPU上升1%至189元，原因是來自漫遊復甦及5G服務的ARPU提升被重視價格市場的激烈競爭影響而部分抵銷；於6月底公司的5G客戶人數則進一步增加至119.4萬名，佔後付客戶人數35%。

 

手機銷售相對疲軟，總收益增1%至港幣 49.7億元，但隨著經濟復蘇勢頭增強及新手機陸續推出，香港電訊預期下半年的手機銷售將會回升；期內流動通訊業務EBITDA 增加3%至21.9億元。 香港電訊表示，中港企業因預期經濟持續復蘇而加快基建及系統升級令服務需求增加，令期內本地數據收益錄得10%增長。


 


 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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另外，在更多客戶採用光纖傳輸及家居 Wi-Fi 方案等增值服務下，寬頻收益獲帶動按年增長2%；收費電視業務於上半年表現穩健，主要因Now TV的體育賽事直播帶動客戶訂購穩步上揚，本地電訊服務分類收益增加2%至81.6億元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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體育賽事 電視 Wi－Fi 寬頻 純利 營業額 5G 香港電訊－SS（06823） EBITDA 收息股

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