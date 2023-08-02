【大行報告】瑞銀：澳門博彩復甦勢頭於下半年開始 首選金沙中國及澳博控股

瑞銀表示，澳門博彩業的復甦勢頭於下半年開始，日均博彩收入亦按月持續改善。該行對澳門博彩行業前景持正面看法，並首選金沙中國（01928）和澳博控股（00880），分別予目標價34.2元及6.5元，評級均為「買入」。

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該行指出，澳門7月博彩收入達167億澳門元，按年升41倍、按月升9.6%，日均博彩收入達5.4億澳門元，勝於預期，並達到2019年第三季水平的71%，意味7月最後8天的日均博彩收入近6億澳門元，比起上一周有顯著提升。



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另該行亦預計人均中場博彩收益達5300至5700澳門元，較2019年水平高15%至25%，反映高端需求保持韌性。

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記者：鄭昊彤