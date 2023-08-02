  • 33°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀：澳門博彩復甦勢頭於下半年開始 首選金沙中國及澳博控股

股樓投資 17:34 2023/08/02

分享：

分享：

瑞銀表示，澳門博彩業的復甦勢頭於下半年開始，日均博彩收入亦按月持續改善。該行對澳門博彩行業前景持正面看法，並首選金沙中國（01928）和澳博控股（00880），分別予目標價34.2元及6.5元，評級均為「買入」。

 

 

 

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

 

該行指出，澳門7月博彩收入達167億澳門元，按年升41倍、按月升9.6%，日均博彩收入達5.4億澳門元，勝於預期，並達到2019年第三季水平的71%，意味7月最後8天的日均博彩收入近6億澳門元，比起上一周有顯著提升。
 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

另該行亦預計人均中場博彩收益達5300至5700澳門元，較2019年水平高15%至25%，反映高端需求保持韌性。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 澳門元 瑞銀 大行報告 港股 目標價 股票

上一篇文章

藍天海岸海景露台三房套戶810萬沽　創同類型單位8年新低

下一篇文章

【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
多角度培訓為理財精英增值 香港永明金融屢獲獎項嘉許
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
青龍頭豪景花園三房移民盤　大減150萬元沽　呎價7603元
青龍頭豪景花園三房移民盤　大減150萬元沽　呎價7603元
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款