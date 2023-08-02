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【大行報告】藥明康德次季業績勝預期 多間大行唱好上調目標價

股樓投資 16:44 2023/08/02

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藥明康德（02359）早前公布截至今年6月止的中期業績，期內收入188.7億元（人民幣，下同），按年增加6.3%，錄得純利53.13億元，增長14.6%，每股盈利1.81元，不派中期息；其次季調整後非國際財務報告準則純利按年升22.4%至28億元，淨利潤率達27.8%。多間大行均表示公司業績優於預期並上調目標價，其中最高見114元，並均維持「買入」評級。


 

 

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大和表示，藥明康德次季業績勝預期，公司上調毛利率和自由現金流指引。該行對公司2023至2025財年收入預測上調約2%，毛利潤預測上調1.6至1.8個百分點，每股盈利預測相應上調11至12%。目標價由98元升至102元；


高盛亦表示，公司次季淨利潤率略勝於該行預期。管理層上調非國際財務報告準則毛利率指引，並上調自由現金流增長目標至介乎750%至850%。該行上調其2023至2025年每股盈測，並將其H股目標價上調至104.6元。


 

 

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另外瑞銀亦指，基於公司上半年業績表現及效益改善，將公司今年每股盈測上調4%至3.47元人民幣，明年則上調6%至4.36元人民幣，以及2025年上調8%至5.39元人民幣。該行將其H股目標價由109元上調至114元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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每股盈利 藥明康德（02359） 買入 目標價 港股 大行報告 經濟

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