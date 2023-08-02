【異動股】 碧桂園服務發盈警 同時宣布有意回購最多一成股份

碧桂園服務（06098）昨晚（1日）發公告指，上半年收入將較去年同期有輕微增長，但淨利潤和核心淨利潤則有輕微下滑。其後碧服再發公告指，計劃在公開市場回購不超過已發行股份總數10%的股份，相當於不超過3.37億股，資金來源為公司現有可用現金儲備。

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回購股份計劃公布後，股價應聲大漲，曾高見10.16元，最多升逾2成，最新報9.74元，仍大升16%，成交額15.4億元。

碧服預計，上半年收入介乎206.5億至208.5億元（人民幣，下同），較去年同期的200.55億元增長3%至4%，主要受惠於收費管理面積增加和三供一業業務增長。然而，公司預計，歸屬股東淨利潤將介乎23.18億至25.76億元，較去年同期的25.76億元最多倒退10%；核心淨利潤則介乎26.02億至28.91億元，去年同期為28.91億元，同樣最多下滑近10%。

公司解釋，淨利潤和核心淨利潤下滑的主因，是非業主增值服務和社區增值服務的收入及毛利率均有所下降。

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儘管盈利預期有所下滑，但碧服同時宣布，公司計劃在公開市場回購不超過已發行股份總數10%的股份。碧服表示，由於目前股價並不能充分反映公司內在價值，因此回購股份可以增強股東回報，符合公司和股東整體利益。該計劃將在公司公布中期業績後，選擇合適時機執行。

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記者：郭秀慧