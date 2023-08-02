澳洲打工仔爭取永久在家工作 料難返辦公室

電動車品牌Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等企業領袖都呼籲結束在家工作之際，澳洲工會卻積極爭取在家工作恆常化，早前更將當地最大銀行澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）告上法庭。

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澳洲第三大銀行澳洲國民銀行（National Australia Bank）4月要求500名高層返回辦公室工作，但於7月與工會達成協議，同意包括500名高層在內的全體員工有權要求在家工作。

公共部門工會上月也達成一項協議，授權澳洲12萬名聯邦僱員無日數上限申請在家工作。

澳洲聯邦銀行5月宣布，員工有一半辦公時間須在辦公室工作，定於7月17日生效。工會代表入稟法院挑戰這項要求，指銀行事前未充分徵求員工意見，很多員工認為在家工作效率更高。

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澳洲聯邦銀行表示在工會達成協議前，公司政策允許有彈性的工作安排。

社區和公共部門工會秘書唐納利 (Melissa Donnelly) 表示，在家工作的情況遠超新冠疫情的影響，對不同行業產生流動效應，預計難以恢復以往情況。

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責任編輯：鄭錦玲