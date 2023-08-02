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特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊

環球政治 14:26 2023/08/02

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美國前總統特朗普（Donald Trump）身陷法律纏紛，佐治亞州檢察官相信將就特朗普涉及的選舉舞弊案提出起訴，令他最少在4宗案件成為被告。

特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴 【下一頁】

佐治亞州富爾頓郡（Fulton）預計，向特朗普涉嫌操縱州內選舉結果提出起訴。2021年1月2日流出錄音顯示，特朗普曾施壓佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求「找出」足以逆轉落敗的11,780票。

地區檢察官威利斯（Fani Willis）當時隨即展開調查，及後更擴大調查層面，召開特別大陪審團，聽取多名特朗普盟友供詞。威利斯建議，特朗普前律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）及多名共和黨佐治亞州高層或同樣面臨被起訴風險。

威利斯早前暗示，或在7月31日至8月18日間提出起訴。據悉，其中一個大陪審團將在7月11日獲安排，再次聽證案件，估計過後便會有檢控。

特朗普2023法律支出破4.4億 超捐款近2,500萬 【下一頁】

一旦佐治亞州決定刑事起訴特朗普，將是後者今年面臨第三項同類訴訟。連同紐約州的多項欺詐及虛假陳述民事訴訟，特朗普單是年內已有4宗案件。

據悉，連番訴訟嚴重影響特朗普競選團隊財政狀況，美媒估計捐款已不足以應付法律開支，未來可能需要在競選活動上被迫做決定。

雖然主要對手﹑佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）同樣面臨財政壓力，但他已有計劃縮減人手，惟特朗普團隊相信難「瘦身」。

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責任編輯：吳漢培

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