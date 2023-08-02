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【大行看法】洪灝：內房黃金時期已過　維持港股區間上落看法

股市 13:48 2023/08/02

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【大行看法】洪灝：內房黃金時期已過　維持港股區間上落看法

思睿集團首席經濟學家洪灝表示，展望下半年，今年A股的交易區間在3000到3400點，並提到除非有新的政策變量出現，「大家要放棄牛市或者熊市的執念，因為再差或者再好的市場都會有投資機會」。

對於內房，他認為內房的黃金時期肯定是已經過去了，並達到了長期發展的中後期。「所以，你再期待像過去20年那樣高歌猛進地發展，是不切實際的」。他建議所有的限購限售政策都應該放開，這樣就會讓樓市更加健康地在市場力量的調節下自發地調整，走出低谷，而不是說靠一些刺激的政策。

他又不贊同「救股市」，反而應該要提振市場信心，堅持結構性改革，不要盲目地搞這些所謂的刺激政策，而是應該幫助居民部門的消費逐步地復甦。

未改變對港股看法　維持萬六至二萬三區間

同時，洪灝認為，去年10月底，預測港股的交易區間頂部是到23000點，底部大概是16000點，目前看還沒有超越這個區間；板塊方面，他認為互聯網板塊還是有機會的，畢竟這是中國的高科技板塊，現金流很充足，估值也不高，而且利空基本上也快出盡了。

至於美股方面，他指，美股的確比較泡沫化，但是有泡沫未必就會馬上破滅，股票回購、貨幣政策的改變，會導致估值的擴張，這個動能的效應可能會持續。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

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【大行看法】霸菱方偉昌料港股呈上落市格局　市場對業績期預期低

編輯：姚卓然

宏觀分析 中國市場 洪灝 回購 貨幣政策 港股 股票 經濟 A股 美股
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