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【美國降級】美國遭惠譽褫奪「AAA」　美滙失102關、2011年同類情況美股匯債一年走勢如何？

股市 13:46 2023/08/02

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財經Hot Talk
【財經Hot Talk】美國遭惠譽褫奪AAA　重演12年前戲碼、當年股匯債表現如何？

美國時隔12年再被評級機構調低主權信用評級，惠譽最新將美國的長期外滙發行人違約評級由「AAA」下調至「AA+」。信貸評級下調代表違約風險提升，而美國國債向來被視為無風險回報指標，也是股票、債券重要的定價參考指標，降主權評級對股債滙市場將有何影響？2011年遭標普降級後，美股、匯、債一年表現又是怎樣？

截至周三（2日）下午1時半，美國10年期債息單日跌0.7%，報4.024厘，2年期債息跌0.6%，報4.88厘，1年期債息則反而升0.6%，報5.429厘。美滙走弱，跌穿102關，報101.88，而美股期貨同樣報跌，道指期貨現跌103點，標指期貨跌94點，納指期貨亦無受惠債息跌，現跌0.4%。

值得留意是，美國曾於2011年因為債務上限問題而被標普降級，據數據顯示，在降級後一年，美國收益率曲線趨平，1年期債息走高，但2年期、10年期債息都有所下跌。股滙方面，標普500指數在美國降級一年後累升16%，同時美滙亦上升逾9%。     

項目美匯指數標普500指數1年期債息 （厘）2年期債息 （厘）10年期債息 （厘）
標普2011年降級75.1241200.070.09670.25472.4028
一年後82.3751390.990.15730.23761.5631
累計變幅9.7%15.9%62.7%-6.7%-34.9%

外匯策略師：信用評級不是匯率中期驅動因素

事實上，美國作為全球最大經濟體，美元亦是全球的儲備貨幣，即使短綫市場因為避險，出售美國國債，令美元或走軟，但澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）外匯策略師Carol Kong指出，不認為美元會持續下跌，因為信用評級通常不是滙率的主要中期驅動因素。

同時，信用評級降級對資本市場也未必有直接影響，因為還有許多因素主宰走勢，包括經濟前景、通脹表現、貨幣政策，以及企業業績等。

縱然降評級難以撼動美國債息的地位，不過，有一個風險投資者可能需要留意。星展銀行發報告指，惠譽下調美國主權信用評級表明，美國企業債的評級也可能被下調，從而促使信貸息差擴大。這可能會增加一些公司失去投資級評級的可能性，但基金的拋售或僅限於投資級債券。

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【中美角力】貝萊德MSCI明晟涉促進投資「黑名單」中國企業　遭美國眾院委員會調查

編輯：袁諾曦

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