【美國降級】美國時隔12年再失AAA評級　美長債息跌、美滙失102關　會否重現2011年情況？

▲ 美國時隔12年再失AAA評級 美長債息跌、美滙失102關 會否重現2011年情況?

美國時隔12年再次喪失最高級別的主權信用評級，評級機構惠譽將美國的長期外滙發行人違約評級由「AAA」下調至「AA+」。信貸評級下調代表違約風險提升，而美國國債向來被視為無風險指標，是股票、債券主要定價參考，降主權評級對股債滙市場將有何影響？是否會重現2011年的情況？

截至周三（2日）下午1時半，美國10年期債息跌0.7%，報4.024厘，2年期債息跌0.6%，報4.88厘，1年期債息則反而升0.6%，報5.429厘。美滙走弱，跌穿102關，報101.88，而美股期貨同樣報跌，道指期貨現跌103點，標指期貨跌94點，納指期貨亦無受惠債息跌，現跌0.4%。

值得留意是，美國曾於2011年因為債務上限問題而被標普降級，據數據顯示，在降級後一年，美國10年期債息明顯由2.4厘左右下跌至1.5厘左右，跌幅逾3成，2年期債息亦有所下跌，但1年期債息卻背道而馳，債息不跌反升。股滙方面，標股在降級一年後累升16%，同時，美滙亦上升逾9%。

項目 美匯指數 標普500指數 1年期債息 （厘） 2年期債息 （厘） 10年期債息 （厘） 標普2011年降級 75.124 1200.07 0.0967 0.2547 2.4028 一年後 82.375 1390.99 0.1573 0.2376 1.5631 累計變幅 9.7% 15.9% 62.7% -6.7% -34.9%

事實上，美國作為全球最大經濟體，美元亦是全球的儲備貨幣，即使短綫市場因為避險，出售美國國債，令美元或走軟，但澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）外匯策略師Carol Kong指出，不認為美元會持續下跌，因為信用評級通常不是滙率的主要中期驅動因素。

同時，信用評級降級對資本市場也未必有直接影響，因為還有許多因素主宰走勢，包括經濟前景、通脹表現、貨幣政策，以及企業業績等。

縱然降評級難以撼動美國債息的地位，不過，有一個風險投資人可能需要留意。星展銀行發報告指，惠譽下調美國主權信用評級表明，美國企業債的評級也可能被下調，從而促使信貸息差擴大。這可能會增加一些公司失去投資級評級的可能性，但基金的拋售或僅限於投資級債券。

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編輯：袁諾曦