【日圓走勢】日本央行6月會議紀錄：須避免退出寬鬆猜測引發利率飆升

日本央行上周五（7月28日）議息後公布將在每日買債操作中以1厘孳息買入10年期債券，變相把長債息率上限，由0.5厘提高1倍。雖然央行未公布7月會議紀錄，但今（2日）公布的的6月會議紀錄顯示，9名成員組成的委員會雖然當時決定6月份維持政策不變，但委員已就調整「孳息率曲線控制」（YCC）政策進行激烈辯論。

圓滙今早段曾挫至143.35附近。本港時間下午1時47分，圓滙報142.93，每百日圓兌港元5.46。

6月會議紀要顯示，有關YCC的爭論比央行行長植田和男在6月會後的新聞發布會上所表示的要激烈，植田當時的言論與會議紀要之間的差異，強化了一種市場觀點，是日本央行很難在行動之前暗示任何改變YCC的可能性。

紀錄顯示，有委員表示應於早期階段便要討論對YCC的處理方式。有委員認為，有必要避免因外界就退出貨幣寬鬆的猜測而引發的利率飆升。亦有一些委員認為，調整YCC可能會產生外界認為收緊貨幣政策的意外反應。

最終委員會一致認為，鑑於債券收益率曲線更為平滑，市場功能有改善，6月份沒必要對YCC進行調整。

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編輯：胡學能