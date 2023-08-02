  • 34°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元　擬集資100億美元

股市 13:43 2023/08/02

分享：

分享：

Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元　擬集資100億美元

《彭博》引述消息指，軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司Arm最快在9月首次公開發行（IPO），預計將於9月的第一周開始路演，而IPO的定價將在隨後的一周進行，並計劃集資100億美元。倘成事，Arm有望成為今年全球IPO集資最大公司。

報道指，Arm估值介乎600億至700億美元，惟軟銀及Arm的管理層認為估值範圍的下限過低，認為仍有上調的空間，並尋求以近800億美元的估值上市，但消息人士未能確定估值能否再進一步提高。

值得留意的是，隨著近期生成式人工智能（generative AI）掀起熱潮，市場對芯片的需求日益增加，令Arm估價區間較早前估計的300億至700億美元，更為進取。

軟銀及Arm拒絕就IPO之事置評。

此前《彭博》指，軟銀4月已秘密提交美國上市申請，高盛、摩通、巴克萊及瑞穗將為IPO的承銷商，惟尚未落實上市的細節，包括牽頭的投行等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者　英特爾或成為其中一員

【新股IPO】順豐控股計劃在港上市　傳最快8月遞表、或籌至少156億元（第二版）

記者：伍鍵文

美股 IPO Softbank
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國降級】美國時隔12年再失AAA評級　美長債息跌、美滙失102關　會否重現2011年情況？

下一篇文章

第三季資產配置
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【美股焦點】散戶瘋炒超導概念股　美國超導盤前曾升超過1倍　開市後升幅縮窄至不足4成
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌136點　中概股指數跌2%　人民幣跌0.5%至7.18（不斷更新）
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【日圓走勢】日圓再跌0.5%試143關　大戶瘋狂對賭、淡倉開到160
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【美國降級】惠譽突降美國評級至AA+　耶倫：強烈不同意
【港股市況】科技金融股受壓　恒指午後挫近500點　小鵬插16%　碧服彈16%（不斷更新）
【港股市況】科技金融股受壓　恒指午後挫近500點　小鵬插16%　碧服彈16%（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
【美股期貨】美國遭降主權信用評級　道指期貨跌117點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款