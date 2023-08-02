【新股IPO】Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元　擬集資100億美元

▲ Arm據報9月赴美上市、估值最高達700億美元 擬集資100億美元

《彭博》引述消息指，軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司Arm最快在9月首次公開發行（IPO），預計將於9月的第一周開始路演，而IPO的定價將在隨後的一周進行，並計劃集資100億美元。倘成事，Arm有望成為今年全球IPO集資最大公司。

報道指，Arm估值介乎600億至700億美元，惟軟銀及Arm的管理層認為估值範圍的下限過低，認為仍有上調的空間，並尋求以近800億美元的估值上市，但消息人士未能確定估值能否再進一步提高。

值得留意的是，隨著近期生成式人工智能（generative AI）掀起熱潮，市場對芯片的需求日益增加，令Arm估價區間較早前估計的300億至700億美元，更為進取。

軟銀及Arm拒絕就IPO之事置評。

此前《彭博》指，軟銀4月已秘密提交美國上市申請，高盛、摩通、巴克萊及瑞穗將為IPO的承銷商，惟尚未落實上市的細節，包括牽頭的投行等。

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記者：伍鍵文